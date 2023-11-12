Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку тринадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 12 листопада та розпочнеться о 19:00.

Донецький Шахтар та дніпровський Дніпро-1 завершуватимуть програму чотирнадцятого туру української Прем’єр-ліги матчем на стадіоні Арена Львів у Львові.

ШАХТАР — ДНІПРО-1

НЕДІЛЯ, 12 ЛИСТОПАДА, 19:00. АРЕНА ЛЬВІВ, ЛЬВІВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Маріно Пушич тільки починає призвичаюватись до роботи на чолі донецького Шахтаря, тоді як випробування просто нескінченим потоком сиплються на долю його команди. Спочатку була невдала гостьова гра проти каталонської Барселони (1:2), але потім команда обіграла Вікторію в Кубку України (3:0), київське Динамо в Класичному в рамках УПЛ (1:0) та взяла реванш у тієї ж таки Барси (1:0). Потужний початок? Ми впевнені, що так.

Але пригоди на цьому не завершуються — далі в "гірників" за розкладом стоїть Дніпро-1 і це буде знову геть не дружні зустріч. Залишається сподіватись тільки на те, щоб команди не захотіли повторити досвід останньої своєї зустрічі, яка завершилась масованою бійкою з безліччю вилучень. Але Шахтар натомість здобув чемпіонський титул у цій грі, тож це була така собі жертва на користь більш вагомого стратегічного успіху.

Утім, на початку цього сезону здавалось, що все, СК приїхав на кінцеву зупинку та жодних розмов про боротьбу за чемпіонський титул уже бути не може. Команда на чолі з Олександром Кучером та трошки під керівництвом Валерія Городова примудрилась вилетіти з кваліфікації одразу трьох єврокубкових турнірів, чого до неї ніхто ніколи не робив. А потім прийшов Юрій Максимов і над Дніпро-1 ніби зійшло сонце.

Просто дивовижне повернення команди на передові позиції в чемпіонаті відбулось просто перед нашими очима, тож тепер СК не просто претендент на чемпіонський титул, а й реально ділить першу сходинку з Кривбасом. Звісно, Шахтар може тут вставити свої п’ять копійок та сказати, що треба подивитись на кількість втрачених балів через меншу кількість ігор у себе. Але знаємо ми вже одну команду, яка подібним чином гралась із місцями в турнірній таблиці, та бачили, до чого це може призвести.

Але в Шахтарі наразі такими категоріями точно ніхто не розмірковує, тоді як акценти розставляються на кожну гру окремо. Пушич — великий тактик, бо прочитати та знайти вдалу протидію грі Барси під керівництвом Хаві — це ще треба вміти. Але "блаугранас" — це гранд, про них інформацію довго шукати не треба, а тут перед нами буде Дніпро-1, який усе ще перебуває в стані перебудови. І хоча Максимов не любить, та й не має на це можливості, ротацію, але кожен наступний матч його команди стає окремою історією.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Шахтар забиває в УПЛ 40 матчів поспіль — 90 голів, із них на своєму полі — 18 матчів, 37 голів.

Дніпро-1 проведе 60 гостьовий матч у рамках УПЛ.

Дніпро-1 не грав унічию у восьми останніх матчах: 7 перемог + 1 поразка.

Юрій Максимов проведе 10 матч в УПЛ на чолі дніпрян.

Можлива 30 перемога в гостях у тренерській кар’єрі Максимова.

30 м’яч в УПЛ може забити Олексій Гуцуляк із Дніпра-1, 25 — Мар’ян Швед із Шахтаря, 20 — Олександр Піхальонок із Дніпра-1, 15 — Дмитро Чигринський із Шахтаря, 10 — Дмитро Криськів та Єгор Назарина (обидва — Шахтар).

ПОТОЧНА ФОРМА:

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ:

Команди раніше зустрічались поміж собою вісім разів: 7 перемог Шахтаря та одна в Дніпра-1. Різниця голів: 17:4. Останній матч Шахтар завершив перемогою з рахунком 3:0 наприкінці травня цього року. Голи забивали Артем Бондаренко, Данило Сікан та Тарас Степаненко. Вилучення отримали Єгор Назарина, Анатолій Трубін (обидва — Шахтар), Жоао Пеглоу, Віталій Федорів, Олексій Гуцуляк та Рональд Матарріта (усі — Дніпро-1).