Україна

До вашої уваги пряма трансляція матчу української Прем’єр-ліги між Зорею та ЛНЗ, який розпочнеться 12 листопада о 14:00.

У матчі 14 туру української Прем'єр-ліги луганська Зоря у Львові зустрінеться з черкаським ЛНЗ.

Поєдинок пройде на стадіоні СКІФ. Стартовий свисток пролунає о 14:00 за київським часом.

Головною арбітринею матчу буде Софія Причина, а система ВАР буде відсутня.

Онлайн-трансляція:

Після 11 ігор Зоря набрала 10 очок і посідає третє з кінця місце в турнірній таблиці УПЛ, тоді як у ЛНЗ 13 балів та одинадцятий рядок відповідно, але після 13 матчів.