Україна

Клуб скористався перервою в офіційних матчах заради вирішення організаційних питань.

Харківський Металіст 1925 за ходом поточного сезону вже встиг пережити початок процедури банкрутства, коли тодішні власники залишились без можливості підтримати життєдіяльність колективу.

Однак зрештою "жовто-сині" в останній момент знайшли собі нових спонсорів, що дозволило команді здійснити якісний ривок в останніх матчах.

А вже під час листопадової міжнародної павзи клуб провів загальні збори, під час яких обговорили питання щодо змін власника, обрання нового складу Наглядової ради та призначення нового генерального директора.

Таким чином, Володимир Носов став офіційним бенефіцеарним власником Металіста 1925, після чого було утворено новий склад наглядової ради в особах Богдана Бойка, Володимира Носова, Сергія Стороженка, Еміля Тер-Степаняна та Андрія Кулікова.

Загальні збори також одноголосно обрали нового генерального директора — Андрія Недєліна.

Також напередодні стало відомо, що клуб залишив уже колишній генеральний директор Ярослав Вдовенко.

Нагадаємо, що наразі Металіст 1925 іде одинадцятим із 15 заліковими балами після 13 зіграних матчів. Різниця голів 12:15.