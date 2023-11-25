Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку п'ятнадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 25 листопада та розпочнеться о 17:00.

Ворскла в рамках 15-го туру елітного дивізіону чемпіонату України прийме на своєму полі ЛНЗ.

Ворскла — ЛНЗ

Субота, 25 листопада, 17:00. Стадіон “Ворскла” ім. О. Бутовського, Полтава. Пряма трансляція на OTT-платформах Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ

Ворскла проведе відповідальний матч, який має показати її навички для боротьби на дистанції.

Незважаючи на те, що ЛНЗ пробився до вищої ліги лише у плей-офф і з третього місця, у боротьбі за виживання він зараз виглядає дуже впевнено – через оборону. А все завдяки обороні: чи з Ковпаком, чи з Дулубом, але команда впевнено видобуває “сухар” за “сухарем”. Селін з Рибалкою взагалі виглядають претендентами на два найнедооцінені трансфери всього сезону. Вдумайтеся в це: 35-річний лівий захисник та 33-річний опорник допомогли у минулому турі обіграти Зорю, вийшовши... у центрі оборони!

Звичайно, Рибалка в принципі поки що мало грав, але одним цим ходом в останньому турі Дулуб дав зрозуміти, що Ковпака на нього міняли не дарма. Досвідчений тренер діє цікаво, нестандартно: бачить ті ходи, яких не бачать інші. Як наслідок, у десяти матчах ЛНЗ пропустив лише 11 голів – і, звичайно, ні на що велике не претендує, але й вилітати не повинен.

А Ворскла не може і не хоче вирішувати завдання іншим чином, окрім як перемагаючи у “перестрілках”. Ісенко не проходить перевірку першим повноцінним сезоном, Чеснаков просто не тягне рівень УПЛ, є багато інших проблем – і, як наслідок, більше за полтавців не пропустив ніхто. На цей тур ще й Скляр дискваліфікований... Що ж, побачимо, як Кане, Якубу та компанія вирішуватимуть тактичні загадки Дулуба.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Безвиграшна домашня серія Ворскли в УПЛ триває 4 гри: нічия та 3 поразки.

Ворскла не пропускає голів в Чемпіонаті впродовж 192-х хвилин.

Безпрограшна серія ЛНЗ в УПЛ триває 3 гри: 2 перемоги та нічия.

Ворскла при Віктору Скрипнику може 10-й раз зіграти внічию в УПЛ.

Олег Дулуб проведе 10-й матч біля керма ЛНЗ в УПЛ.

Денис Олійник (ЛНЗ) в минулому Чемпіонаті виступав саме за Ворсклу.

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