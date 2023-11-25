Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку п'ятнадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 25 листопада та розпочнеться о 15:00.

Рівненський Верес та Металіст 1925 продовжуватимуть програму п'ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги матчем на стадіоні Авангард у Рівному.

СУБОТА, 25 ЛИСТОПАДА, 15:00. "АВАНГАРД", РІВНЕ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА YOUTUBE-КАНАЛІ ВЕРЕСУ

Ми звикли називати УПЛ лігою автобусів, але загалом саме рівненський та харківський клуби претендують на звання головних автобусів ліги.

Верес став таким за Сергія Лавріненка. За Вірта команда грала набагато яскравіше – і хоча динаміка результатів всю весну мотивувала щось змінювати, зараз дуже схоже, що Надєїн поміняв не те, не тих і не на тих. Говорячи простіше, команда тільки ще впевненіше йде до вильоту: думаю, всі розуміють, що Зоря може додати будь-якої миті, а від усіх інших (крім побратима за нещастям Миная) Верес скоро відставатиме по очках у два і більше разів.

Наприклад, Металіст 1925 йде всього на чотири рядки вище, але має цілих 15 очок проти восьми вересівських. Команда й вдома грає дуже суворо, але на виїзді зовсім уже без зазріння совісті віддає м'яч і діє на контратаках. До речі, повернення Борячука виглядає для такого сценарiя ідеальним влучанням: форвард дуже добрий у боротьбі на просторі.

Дуель цікава дуже серйозними новинами із найвищих кабінетів обох клубів. Але якщо Металіст 1925 просто офіційно зафіксував зміну керівництва (новими босами стали представники криптоплатформи), то щодо Вереса відкрили виробництво про банкрутство клубу. Це, як ви розумієте, оптимізму довкола не додає.

Матч ризикує прийти до позиційних атак у самому центрі, коли обидві сторони не хочуть загострювати та згодні на нічию. Але, звичайно, обидві лінії оборони не бездоганні, тож можливі несподіванки.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

160-й матч Вересу в УПЛ, в тому числі 80-й домашній.

Гравці Вересу можуть забити 150-й гол в УПЛ (ще 1 м’яч).

Безвиграшний серіал Вересу триває в Чемпіонаті 8 ігор: 4 нічиї та 4 поразки.

Верес на своєму полі не перемагає впродовж 3-х ігор: 2 нічиї та поразка.

Безвиграшна гостьова серія Металіста 1925 в УПЛ триває 5 матчів: 2 нічиї та 3 поразки.

Пропускна серія Металіста 1925 в Чемпіонаті триває 6 ігор і до повторення клубного рекорду ще один матч.

10-й гол в УПЛ може забити Андрій Ткачук (Металіст 1925).

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