Україна

Сербський спеціаліст готується до дебютної гри на чолі Миная.

Напередодні дебютного поєдинку на чолі Миная новий головний тренер клубу Желько Любенович заявив, що хоче, щоб гравці клубу отримували задоволення від кожного поєдинку. Про це він розповів клубному YouTube-каналу.

Керманич Миная поділився, що коли тільки приєднався до клубу, то побачив, що гравці мало посміхаються.

"Для мене найважливіше у колективі, щоб був гарний настрій. Коли я приїхав, побачив, що їм бракує посмішки на обличчі. Це перше, чого хочу досягти. І мені здається, що вони вже потихеньку якось розслабляються", — сказав він.

Любенович сподівається, що якщо його підопічні отримуватимуть задоволенням від ігор, тоді може з'явитися і результат.

"Якщо вони будуть з настроєм виходити на кожен матч і від цього отримувати задоволення, а це для мене найважливіше, я сподіваюсь, що і результат має з'явитися", — заявив головний тренер Миная.

Нагадаємо, матч Минай — Кривбас відбудеться у суботу, 25 листопада. Він має розпочатися о 13:00 за київським часом.