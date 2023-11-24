Сербський спеціаліст готується до дебютної гри на чолі Миная.
Желько Любенович, скріншот з відео
24 листопада 2023, 20:29
Напередодні дебютного поєдинку на чолі Миная новий головний тренер клубу Желько Любенович заявив, що хоче, щоб гравці клубу отримували задоволення від кожного поєдинку. Про це він розповів клубному YouTube-каналу.
Керманич Миная поділився, що коли тільки приєднався до клубу, то побачив, що гравці мало посміхаються.
"Для мене найважливіше у колективі, щоб був гарний настрій. Коли я приїхав, побачив, що їм бракує посмішки на обличчі. Це перше, чого хочу досягти. І мені здається, що вони вже потихеньку якось розслабляються", — сказав він.
Любенович сподівається, що якщо його підопічні отримуватимуть задоволенням від ігор, тоді може з'явитися і результат.
"Якщо вони будуть з настроєм виходити на кожен матч і від цього отримувати задоволення, а це для мене найважливіше, я сподіваюсь, що і результат має з'явитися", — заявив головний тренер Миная.
Нагадаємо, матч Минай — Кривбас відбудеться у суботу, 25 листопада. Він має розпочатися о 13:00 за київським часом.