Україна

До вашої уваги пряма трансляція фіналу жіночого Кубку України між Кривбасом та Ворсклою, який розпочнеться 25 листопада о 14:00.

Сьогодні, 25 листопада, відбудеться фінал Кубка України серед жіночих команд, у якому між собою зустрінуться криворізький Кривбас та полтавська Ворскла.

Зазначимо, що це буде ювілейний, 30 розіграш національного Кубка серед жіночих команд.

Полтавська команда є чинним переможцем турніру, а для команда із Кривого Рогу це буде перший фінал.

Матч пройде на стадіоні СКІФ у Львові. Стартовий свисток пролунає о 14:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція: