До вашої уваги пряма трансляція фіналу жіночого Кубку України між Кривбасом та Ворсклою, який розпочнеться 25 листопада о 14:00.
Сьогодні, 25 листопада, відбудеться фінал Кубка України серед жіночих команд, у якому між собою зустрінуться криворізький Кривбас та полтавська Ворскла.
Зазначимо, що це буде ювілейний, 30 розіграш національного Кубка серед жіночих команд.
Полтавська команда є чинним переможцем турніру, а для команда із Кривого Рогу це буде перший фінал.
Матч пройде на стадіоні СКІФ у Львові. Стартовий свисток пролунає о 14:00 за київським часом.
Онлайн-трансляція: