Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку тринадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 26 листопада та розпочнеться о 15:00.

Олександрія та київська Оболонь у рамках недільної програми п’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги проведуть матч на стадіоні Ніка.

ОЛЕКСАНДРІЯ — ОБОЛОНЬ

НЕДІЛЯ, 26 ЛИСТОПАДА, 15:00. КСК НІКА, ОЛЕКСАНДРІЯ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS, КИЇВСТАР ТБ, VODAFONE TV

Оскільки гру в Києві цього дня вирішили посунути на більш ранній часовий слот через можливу негоду, то вийшло так, що доволі цікаве протистояння за участі ще однієї столичної команди може опинитись без належної уваги глядачів. Звичайно, події в нижній частині турнірної таблиці збирають довкола себе значно меншу авдиторію, проте не можна сказати, що цього року УПЛ позбавлена інтриги в цій зоні.

Олександрія перед початком міжнародної павзи виграла в матчі проти рівненського Вересу (1:0), вагу чого важко переоцінити. Одразу ж команда Руслана Ротаня почала рух нагору в напрямку виходу з небезпечної зони, але зараз потрібно буде зробити ще один крок. Київська Оболонь — та сама команда, яка тримає "поліграфів" усе ще в зоні перехідних матчів, але рівність за здобутими балами поміж командами підказує нам, що дуель буде цікавою.

Можливо, позбавленою великої кількості забитих м’ячів, не без цього. Але чи варто очікувати на зливу голів у протистоянні поміж командами, які цього року відверто мало забивають та відносно непогано втримуються від розгромних поразок. Наприклад, менше Олександрії (8 голів) забив тільки Минай (6), тому Руслану Ротаню просто нічим похватись у плані атаки його команди. Хоча виконавців там зібрані доволі непогані.

Не далеко пішла в цьому плані й Оболонь, але команда Валерія Іващенка хоч іноді може здивувати нас сенсаційними результатами накшталт вибивання Динамо з Кубка України за підсумком столичного дербі. І це цікаво з огляду на те, що потім "пивовари" просто згоріли в протистоянні проти Ворскли (0:3), що стало однією з їхніх п’яти поспіль невдалих зустрічей за останній час. Олександрія теж мала за плечима шість матчів без перемог зовсім нещодавно, тож це буде зустріч братів-невдах, один із яких уже спробував вийти з кризового стану. А як щодо іншого?

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Свій 330 матч проведе Олександрія в рамках УПЛ.

Олександрія не забивала більше одного м’яча в домашніх матчах чемпіонату з 9 квітня 2023 року.

Олександрія при цьому ж не пропускала більше одного м’яча за гру в УПЛ з 7 жовтня 2023 року.

Оболонь не може перемогти 4 матчі поспіль: нічия + 3 поразки.

Євгеній Смирний з Олександрії може забити 10 гол в УПЛ.

Олександр Рибка з Оболоні може провести 40 "сухий" матч у чемпіонаті.

ПОТОЧНА ФОРМА:

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ:

Команди за оновленого формату Оболоні раніше в офіційних матчах поміж собою не зустрічались.