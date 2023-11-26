Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем’єр-ліги, що відбувся 25 листопада 2023 року, 15:00.

У матчі 15 туру української Прем’єр-ліги рівненський Верес на власному полі влаштував гольову зливу в матчі проти харківського Металіста 1925 (4:3).

Події в цій зустрічі набули несподіваного розвитку вже на перших хвилинах, коли гостям спочатку вдалось забити, але майже миттєво вони залишились у меншості через вилучення центрального захисника.

Після цього Верес не просто відігрався, а й завершив перший тайм власною перемогою, проте одразу після відновлення гри Металіст 1925 повернув собі лідерство за рахунком.

Однак наприкінці дуелі почало даватись узнаки те саме вилучення й гості не впорались із захистом воріт у меншості на останніх хвилинах.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Верес — Металіст 1925 у 15 турі української Прем’єр-ліги-2023/24:

Верес — Металіст 1925 4:3

Голи: Шевченко, 14, В. Шарай, 36, Дахновський, 69 (пен.), Гайдучик, 89 — Борячук, 4, Русин, 55, Ткачук, 59

Верес: Когут — Балан, Кучеренко, Жуліо Сезар, Шевченко — Кухарук (Кльоц, 46), Кучеров — Дахновський (Гайдучик, 85), Яго (Блізніченко, 79), В. Шарай (Світюха, 80) — Шестаков (Курко, 90+4).

Металіст 1925: Мозіль — Капінус, Є. Ткачук, Курило, Фарина — А. Ткачук (Коваленко, 9), Габелок, Мартинюк — Русин, Борячук, Юсов.

Попередження: Шевченко, Балан, Кухарук, Гайдучик

На 8-й хвилині був вилучений Ігор Курило (Металіст 1925) (грубе порушення).