Дніпро-1 та полтавська Ворскла продовжують програму 16-го туру української Прем’єр-ліги на стадіоні Дніпро-арена.

Дніпро-1 вже лідер чемпіонату. З мінімальним відривом, за не кращої гри, але так чи інакше – це просто інша реальність порівняно з тим моментом, коли команду підбирав Юрій Максимов. Саме “підбирав”, тому що в момент призначення можна було всерйоз замислюватися, чи це йому потрібно.

Зараз уже зрозуміло, що потрібно – і що ці команда та тренер разом можуть створити велику історію. Захисники та опорник у віце-чемпіона дуже сильні, креатив (Пiхальонок), завершення (Гуцуляк, Філіппов) та перший номер (Волинець) непоганi – і, за всієї заслуженості питань до деталей, в Україні зараз немає команди з меншою кількістю проблем. Останні 10 матчів Дніпра-1 принесли 9 перемог, це темп набору очок набагато кращий, ніж зазвичай потрібно для чемпіонства.

І, виводячи команду на черговий тайм, Максимов може якщо не зі зловтіхою, то з іронією подивитися на суперника. Не вистачило п'ятого місця у сезоні-20/21 та фіналу Кубка? Замінили на Скрипника, який славився більш “інтелектуальним” футболом? Ну, сподіваюся, ви тепер задоволені. Ворскла після розміну тренера здобула величезні проблеми в обороні, дуже нестабільну атаку – і, як наслідок, просто нестабільну гру. Матч із Шахтарем полтавці видали відмінний, але це одна з двох їх перемог в останніх 10 іграх. Ігри з Минаєм, ЛНЗ та Металістом 1925, разом узяті, принесли в скарбничку полтавців рівно стільки ж очок, скільки гра з чемпіоном.

Цікаво, яку тактику на матч вибере Скрипник. Грати в автобус просто тому, що ти андердог, виглядає не найкращою ідеєю: Ворскла просто погано грає ззаду, і вкрай малоймовірно, що проти Гуцуляка, Пiхальонка, Філіппова вона зможе відіграти цілий матч без помилок. Пограти в атаку – значить пограти у свій улюблений футбол, але тоді й навантаження на оборону зростає... Але незалежно від вибору Скрипника, його команді буде дуже важко. І в цьому теж величезні контраст із вереснем, коли Дніпро-1 та Ворскла виглядали абсолютно рівними суперниками у боротьбі за 8-9 місця.