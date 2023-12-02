Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 16-го туру чемпіонату України, який відбудеться 3 грудня та розпочнеться о 13:00.

Колос та Оболонь продовжують програму 16-го туру української Прем’єр-ліги матчем на стадіоні Колос в Ковалівці.

КОЛОС — ОБОЛОНЬ

СУБОТА, 2 ГРУДНЯ, 13:00. КОЛОС, КОВАЛІВКА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Оболонь приїжджає до Ковалівки після несподіваного перепочинку. Минулого туру “пивовари” мали зіграти в Олександрії, але проблеми з полем у суперника змусили перенести гру на невизначений термін. Перепочинок при цьому був дуже умовний: адже команда все одно їздила туди і назад, прибувши назад тільки о четвертій годині ранку. Цей виїзд, звичайно, зайняв набагато менше часу, але цього разу, напевно, доведеться грати.

Оболонь останнім часом здала у результатах, причому провалилася насамперед із погляду оборони. Три від ЛНЗ, три від Ворскли, два від Руху – не зовсім те, що чекали від вишколеної оборони команди Іващенка. І Колос – це та сама перевірка на міцність, яка далеко не найскладніша в лізі, але яку бажано проходити.

Команда з Ковалівки обмаль забиває, але майже не пропускає. 11-9 – шокуюча різниця м'ячів для команди, яка зіграла вже 14 турів. Цю оборону складно назвати кращою, тому що вона насамперед просто численна, але якщо Оболонь щось “привезе” біля своїх воріт, відігратися їй буде реально важко.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Колос може зазнати 50-ї поразки в УПЛ.

Безпрограшна серія Колоса триває в Чемпіонаті 8 ігор (2 перемоги та 6 нічиїх) і до повторення клубного рекорду ще один матч..

Безвиграшна серія Оболоні триває в Чемпіонаті 4 гри: нічия та 3 поразки.

100-й матч в УПЛ може відіграти Валерій Бондаренко (Колос).

40-й «сухий» матч в УПЛ може провести Олександр Рибка (Оболонь), 10-й – Кіріл Фесюн (Колос).

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