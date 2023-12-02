Україна

Команда Максимова зараз в повному порядку.

Капітан Дніпра-1 Олександр Сваток висловився з приводу найближчого матчу проти Ворскли та ситуації в турнірній таблиці Української Прем'єр Ліги. Його слова наводить офіційний сайт УПЛ.

"У Ворскли є свій малюнок гри, це сильна команда із якісними гравцями. Тому нам потрібно дуже сумлінно зіграти та докласти чимало зусиль, аби здобути перемогу у цьому матчі.

Погодні умови сильно впливають на якість футболу, чого приховувати. Але ми не перший рік граємо за таких умов. Маємо бути готові до цього і постаратися припускатися меншої кількості помилок.

Після важкого матчу з Чорноморцем ми вже прийшли до тями. Звісно, непрості погодні умови, було нелегко, але нікому це не цікаво, відійшли ми чи ні. На нас чекає чергова гра і все вирішуватиметься на футбольному полі.

Не буду казати за всю команду, але як мені здається, ми рухаємося від гри до гри, у турнірну таблицю особливо не заглядаємо. Усі думки про найближчого суперника. Зараз – Ворскла, далі буде Полісся. Ось так і крокуємо, від гри до гри", — сказав захисник лідера УПЛ.