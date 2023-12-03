Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку шістнадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 3 грудня та розпочнеться о 17:00.

Донецький Шахтар та харківський Металіст 1925 завершуватимуть програму неділі в рамках шістнадцятого туру української Прем’єр-ліги матчем стадіоні Арена Львів.

ШАХТАР — МЕТАЛІСТ 1925

НЕДІЛЯ, 3 ГРУДНЯ, 17:00. АРЕНА ЛЬВІВ, ЛЬВІВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Поступово добігає до завершення 2023 календарний рік, тож графік для учасників єврокубків стає помітно більш інтенсивним. У той самий час, донецький Шахтар своє головне завдання — потрапити до весняної частини міжнародних змагань — виконав посеред поточного тижня, обігравши бельгійський Антверпен (1:0). Дев’ять очок після п’яти турів у гру з Порту та Барселоною — погодьтесь, перед початком групового етапу на такий результат очікували лише або віддані фанати клубу, або затяті оптимісти.

Але на вихідних чинні чемпіони України знову змушені повертатись до подій на внутрішній арені, і тут у них узагалі не все в порядку. Четверте місце в турнірній таблиці — узагалі не те, на що розраховували "помаранчево-чорні" станом на момент завершення першого кола. Пильні читачі зауважать — є ще дві в запасі. Але навіть цих двох перемог, які ще треба здобути, уже не вистачить для того, щоб обігнати дніпровський Дніпро-1. Тільки до Полісся можна хоч якось доповзти.

Сталось це через те, що Шахтар уже чотири рази зіграв унічию та двічі поступився. При чому ці дві поразки припали на відтинок із п’яти останніх матчів команди в УПЛ: від Дніпра-1 (1:3) та полтавської Ворскли (1:2). Маріно Пушич підхопив команду за ходом сезону, її настрій помітно покращився, є перемоги (й дуже вагомі) в Лізі чемпіонів, але в чемпіонаті новий керманич успіхів ще особливих не мав. Це дійсно викликає певне занепокоєння, бо навіть у минулому сезоні, коли Дніпро-1 також виграв перше коло, розрив поміж командами все ж таки був менш кричущим.

І саме за таких умов донецький Шахтар зустрінеться з харківським Металістом 1925, який у першому турі наприкінці липня з’їв чимало нервових клітин у тодішнього тренерського штабу "гірників" на чолі з Патріком ван Леувеном (2:1). Але потім "жовто-сині" пережили до певної міри стан коми, однак їх удалось із нього витягти вчасним приходом нового власника.

Наразі існуванню 1925 уже нічого не загрожує, однак нещодавно від тренерського штабу відколовся Едмар, тож тепер Олег Гололюк мусить усе витягати власними силами. І роботи на його посаді дійсно чимало, бо команда все ще плентається дуже близько до зони перехідних матчів, і хоч-не-хоч, а переслідувачі постійно змушують харків’ян напружуватись. Тем паче, коли останні не здобувають очок два матчі поспіль.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Шахтар може пропустити 700 гол у чемпіонаті (залишилось ще два).

Металіст 1925 пропускає сім матчів поспіль у чемпіонаті — 14 голів.

Металіст 1925 у гостях не перемагав у чемпіонаті 6 матчів поспіль: 2 нічиї + 4 поразки.

Шахтар за Пушича в УПЛ на власному полі ще не перемагав: нічия + поразка.

Мар’ян Швед може забили 25 гол у чемпіонаті, Дмитро Чигринський — 15, Дмитро Криськів та Єгор Назарина — 10 (усі — Шахтар).

ПОТОЧНА ФОРМА:

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ:

Команди зустрічались поміж собою 4 разів — три перемоги Шахтаря та 1 нічия. Різниця голів 11:1. Останній раз команди зустрічались наприкінці липня цього року, коли Шахтар здобув перемогу з рахунком 2:1. Голи забивали Микола Матвієнко та Лассіна Траоре, а за харків’ян відзначився Дмитро Юсов.