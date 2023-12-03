Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку шістнадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 3 грудня та розпочнеться о 13:00.

Закарпатський Минай та київське Динамо розпочинатимуть програму неділі в рамках шістнадцятого туру української Прем’єр-ліги матчем стадіоні Минай Арена.

МИНАЙ — ДИНАМО КИЇВ

НЕДІЛЯ, 3 ГРУДНЯ, 13:00. МИНАЙ АРЕНА, С. МИНАЙ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ В YOUTUBE

Мірча Луческу залишив посаду головного тренера київського Динамо після поразки в Класичному від донецького Шахтаря й відтоді взагалі жодних скандалів, гнівних реакцій чи гучних скандалів довкола "біло-синіх" не відбувається. Чи це магія Олександра Шовковського так впливає на атмосферу всередині колективу, чи ні — це ще треба розібратись. Але факт залишається фактом — столичному колективу стало трошки краще.

Настільки, що в двох матчах поспіль Динамо не пропускає голів. Як для поточного сезону — це взагалі якась сенсація, бо такого з командою ще не було, а останній раз траплялось аж наприкінці травня. Тоді, до речі, Шовковський також підхопив управління колективом на тлі проблем із здоров’ям у Луческу. Випадковий збіг? Третьої, контрольної, спроби фанати київського клубу точно хотіли б уникнути за будь-яку ціну.

У найближчій грі є всі передумови для того, аби ця серія продовжилась. Динамо гратиме проти останньої команди в чемпіонаті, яка ще жодного разу не перемагала та нещодавно через це отримала нового тренера. Володимира Шарана на цій посаді замінив Желько Любенович, який робить тільки перші серйозні кроки в плані управленні колективом. Легше Минаю від цієї заміни одразу не стало й команда програла криворізькому Кривбасу (0:1).

Оскільки календар у закарпатського клубу помітно складний, то його й справедливо вважають одним із претендентів на виліт. Цікаво, що відбуватиметься всередині клубу під час зимової павзи, але до неї спочатку ще треба дожити. Найменша кількість забитих та найбільша — пропущених голів (на пару з Вересом) підказують, що в Миная є проблеми на всіх можливих ділянках поля. Проти суперника, який повертає собі ігрові кондиції, це може стати фатальним.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Минай проведе 90 матч в УПЛ та може перемогти вдесяте за цей час.

Динамо Київ забиває на виїзді в 30 матчах поспіль — 66 голів.

Минай досі не знає перемог у поточному розіграші УПЛ: 6 нічиїх та 9 поразок.

Минай не може забили 681 хвилину поспіль.

Динамо Київ за Олександра Шовковського в гостях ще не програвало в УПЛ: 6 перемог + нічия.

Олександр Караваєв із Динамо Київ може провести 100 матч у чемпіонаті.

Віталій Буяльський із Динамо Київ може забити 70 гол в УПЛ.

Олександр Бандура з Минаю може провести 70 "сухий" матч.

Сергій Панасенко з Минаю може зіграти 50 гру в чемпіонаті.

ПОТОЧНА ФОРМА:

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ:

Команди зустрічались поміж собою 9 разів — дев’ять перемог Динамо. Різниця голів 23:2. Останній раз команди зустрічались наприкінці липня цього року, коли Динамо здобув перемогу з рахунком 4:1. Голи забивали Владислав Ванат (дубль), Віталій Буяльський (пенальті) та Олександр Караваєв, а за закарпатців відзначився Вадим Вітенчук.