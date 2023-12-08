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Football.ua представляє прев'ю до матчу 17-го туру чемпіонату України, який пройде 8 грудня і розпочнеться о 17:00.

У рамках 17-го туру української Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між донецьким Шахтарем та рівненським Вересом, яке пройде на Арені Львів.

П'ЯТНИЦЯ, 8 ГРУДНЯ, 17:00. АРЕНА ЛЬВІВ, ЛЬВІВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КАТЕРИНА МОНЗУЛЬ

Шахтар по-справжньому порадував українських уболівальників своїми виступами у Лізі чемпіонів. Напередодні "гірники" гарантували собі участь навесні у Лізі Європи, а перед останнім туром проти Порту все ще мають шанси потрапити до плей-оф ЛЧ. Але ось у чемпіонаті України команда Маріно Пушича на даний момент продовжує бути в ролі наздоганяючого навіть з урахуванням двох матчів у запасі. Наразі кожна потенційна втрата очок може бути проблемною для Шахтаря у майбутній боротьбі за "золото".

Верес зараз фігурує в пресі не лише як один з головних аутсайдерів Прем'єр-ліги, а й як команда, яка взагалі може припинити своє існування. Через можливе банкрутство Верес ризикує не отримати атестат наступного сезону, але поки що це все залишається на рівені ризиків. У минулому турі рівненський клуб зміг вельми несподівано відібрати очки у Полісся, зігравши внічию 1:1, а туром раніше команда обіграла харківський Металіст 1925. Можна сказати, що Верес зараз на ходу, але чи достатньо цього, щоб стати проблемою для мотивованого Шахтаря?

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Маріно Пушича. Так, на перемогу Шахтаря пропонується коефіцієнт 1,26, тоді як потенційний успіх Вереса оцінюється показником 17,50. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,70.

Незважаючи на те, що в останньому своєму матчі Вересу вдалося здивувати та відібрати очки у Полісся, цього разу очікуємо на впевнену перемогу Шахтаря.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ Шахтар: Різник, Гочолеішвілі, Бондар, Матвієнко, Азаров, Бондаренко, Назарина, Невертон, Судаков, Зубков, Сікан Верес: Паст, Шевченко, Жуліо Сезар, Кучеренко, Курко, Кучеров, Марусич, В. Шарай, Блізніченко, Дахновський, Гайдучик

ЦІКАВІ ФАКТИ ВІД УПЛ - 950-й матч Шахтаря в Чемпіонатах України. - Шахтар може пропустити 700-й гол в УПЛ (ще 2 м’ячі). - Шахтар не пропускає голів в Чемпіонаті впродовж 214 хвилин. - Безвиграшна гостьова серія Вереса триває в Чемпіонатах 14 ігор: 4 нічиї та 10 поразок. - 50-й матч в УПЛ може провести Віталій Дахновський (Верес). - 25-й гол в УПЛ може забити Мар’ян Швед, 15-й – Дмитро Чигринський, 10-й – Єгор Назарина (усі – Шахтар).