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Полісся — Дніпро-1 1:1
Голи: Тейлор, 62 — Філіппов, 49

Полісся: Бойко — Тейлор, Чоботенко, Гітченко, Смоляков — Крушинський (Кушніренко, 56), Танковський — Козак (Шастал, 70), Грицук (Аріелсон, 56), Макуана — Будківський.

Дніпро-1: Кінарейкін — Адамюк, Сваток, Сарапій, Кравець (Мірошніченко, 68) — Бабенко, Рубчинський — Гуцуляк, Піхальонок, Танчик (Пуріта, 90+2) — Філіппов.

Попередження: Будківський, Шастал, Тейлор — Рубчинський