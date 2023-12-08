Україна
08 грудня 2023, 16:58
Полісся та Дніпро-1 розійшлись спекотною мировою в засніженому Житомирі
Господарі поля могли не тільки відігратись за ходом другого тайму, а й вийти вперед за рахунком — їм завадило суперечливе рішення арбітра щодо непризначення пенальті.
Полісся — Дніпро-1, фото СК Дніпро-1
08 грудня 2023, 16:58
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Полісся — Дніпро-1 1:1
Голи: Тейлор, 62 — Філіппов, 49
Полісся: Бойко — Тейлор, Чоботенко, Гітченко, Смоляков — Крушинський (Кушніренко, 56), Танковський — Козак (Шастал, 70), Грицук (Аріелсон, 56), Макуана — Будківський.
Дніпро-1: Кінарейкін — Адамюк, Сваток, Сарапій, Кравець (Мірошніченко, 68) — Бабенко, Рубчинський — Гуцуляк, Піхальонок, Танчик (Пуріта, 90+2) — Філіппов.
Попередження: Будківський, Шастал, Тейлор — Рубчинський