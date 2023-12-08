Україна

Наставник прокоментував нинішню ситуацію в клубі.

Головний тренер Миная Желько Любенович прокоментував виступів своєї команди - повідомляє офіційний сайт клубу.

"Можу сказати, що адаптація під час ось цих трьох тижнів минула дуже добре. Починаючи з самого початку – те, як мене зустріли футболісти, керівництво клубу – це був дуже важливий етап і він додав мені мотивації. Звісно я за це усім дуже вдячний.

Стосовно самої роботи, то я дуже був задоволений самовіддачею футболістів на тренуваннях. Я побачив, що вони дійсно хотіли здобути ті важливі три очки і виконати те завдання, яке стоїть перед нами. Ну і звичайно за цей період я зробив для себе висновки, хто залишиться в команді, а хто – ні. Дуже добре, що були ось ці три тижні, які пішли усім на користь.

Безумовно, це Бандура та Нємчанінов. Це ті гравці, на яких я дуже сильно розраховував. Вони зрозуміли з перших днів мене, я – їх. Але так склалися обставини, що ми залишились без цих ключових футболістів.

Що змусило мене піти на цю кадрову революцію? Революція, це дещо голосно сказано. Але, дійсно є футболісти, яких я просто не бачу в складі у другому колі і ми подякували їм, за роботу. Але є і гравці, яких я дуже хотів залишити, але вони вирішили піти. Проте я впевнений, що на усі тепер вакантні позиції ми знайдемо футболістів, котрі будуть заслуговувати грати в Минаї.

Для мене найважливішим критерієм буде бажання футболіста чогось досягти у своїй кар’єрі. Мені потрібні гравці, які хочуть прогресувати, вчитися і хочуть бачити себе на високому рівні. Мені не потрібні люди, які просто грають і очі в них не горять..

Нас цікавлять молоді талановиті українці. З чемпіонату U-19, другої, першої чи Прем’єр -ліги..

Молоді футболісти, що можуть проявити себе навесні? Я виділяти не буду. Усі ті молоді, хто залишився, є дуже талановитими гравцями. І на всіх будемо робити ставку.

Стосовно Назарія Воробчука я чув виключно схвальні відгуки! Він точно та людина, яка нам потрібна. От він якраз один із тих, що можуть вистрелити навесні.

Єгор Твердохліб дуже талановитий молодий футболіст, котрий вже є лідером цього Минаю. Я буду безмежно радий, якщо у мене буде такий гравець. Але так само я буду радіти, якщо його придбає сильніший клуб, де він зможе прогресувати. Я йому бажаю тільки найкращого! Я впевнений, що він буде прогресувати. І якщо він залишиться, то обіцяю, що зможу зробити так, аби він виріс і як футболіст, і в ціні.

Я так само як і три тижні тому, вірю в те, що з цими футболістами можна вирішувати завдання – зберегти прописку в УПЛ. Єдине, потрібно вірити усім, так як я в це вірю! Якщо гарно стартуємо навесні, все може кардинально змінитися і все буде виглядати вже не так безнадійно".

У турнірній таблиці УПЛ Минай знаходиться лише на 16-ій позиції.