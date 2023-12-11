Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку сімнадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 11 грудня та розпочнеться о 14:00.

Харківський Металіст 1925 та Олександрiя продовжуватимуть програму 17-го туру української Прем’єр-ліги матчем на стадіоні "Лівий Берег" у передмісті Києва.

МЕТАЛIСТ 1925 — ОЛЕКСАНДРIЯ

ПОНЕДIЛОК, 11 ЛИСТОПАДА, 14:00. ЛІВИЙ БЕРЕГ, КИЇВСЬКА ОБЛ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА СЕРВІСІ MEGOGO

Давайте будемо чесними: Олександрія станом на сьогодні – одна з двох найслабших команд ліги. Треба дякувати футбольним богам за те, що у двох перших турах вдалося взяти шість очок: із Кривбасом допомогли помилки судді, Металіст 1925, судячи з усього, сам переоцінив опонента. А за вирахуванням самого старту Олександрія – це впевнена зона вильоту.

Руслан Ротань на межі такого провалу, що після нього буде складно знайти якусь роботу в УПЛ. Мабуть, тому він в останніх матчах довів гру до такого спрощення, що ворота команду, здається, зовсім перестали цікавити. 1:2 – це не якийсь тайм Ліверпуля і не матч умовної Роми. Це сумарна різниця забитих та пропущених Олександрії за ШІСТЬ матчів до Кривбасу!

Одна мінімальна перемога, дві мінімальні поразки, три нульові нічиї. Так, у Кривому Розі було все ж таки 1:2, але Кривбас знаходиться щодо обох сьогоднішніх суперників в іншій реальності. Він може собі тримати в запасі Жана По, який виходить на заміну і рятує гру... У Металіста 1925, в принципі, всі лідери теж в атаці – тож можна очікувати атакуючої схеми, одночасного виходу Сидорова, Борячука та Моури. Побачимо, чи зможуть вони, як Юлій Цезар, взяти Олександрію штурмом.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ЦІКАВІ ФАКТИ ВІД УПЛ

30-й домашній матч Металіста 1925 в УПЛ. Пропускна клубна рекордна серія Металіста 1925 в Чемпіонаті триває 9 ігор – 20 голів. Програшний серіал Металіста 1925 в УПЛ триває 4 гри. Гостьова безвиграшна серія Олександрії в УПЛ триває 10 ігор: 5 нічиїх та 5 поразок. Олександрія при Руслану Ротаню може на полях суперників 10-й раз зіграти внічию в УПЛ. 10-й гол в УПЛ може забити Євгеній Смирний (Олександрія).