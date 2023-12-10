Україна
10 грудня 2023, 16:57
Чорноморець мінімально обіграв Колос та зупинив серію з чотирьох поразок поспіль
Команда Ярослава Вишняка натомість програла вперше з початку вересня — серія складала дев'ять матчів.
Чорноморець — Колос, фото УПЛ
10 грудня 2023, 16:57
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Чорноморець — Колос 1:0
Гол: Путря, 77 (пен.)
Чорноморець: Варакута — Путря, Єрмаков, Гучек, Брагару — Кузик, Васильєв, Шпорн — Бадібанга, Ієде (Авагімян, 46), Штогрін.
Колос: Фесюн — Лучкевич (Золотов, 46), Чорноморець, Бондаренко, Бурда, Ємець — Демченко, Мілько (Оріховський, 80) — Ільїн (Мякушко, 61), Салабай (Тотовицький, 73), Велетень (Болбат, 61).
Попередження: Гучек — Золотов, Бурда