Чергове оновлення трансферного порталу.
Матвієнко, Getty Images
11 грудня 2023, 19:28
Трансферний портал Трансфермаркт оновив вартість гравців Української Прем'єр Ліги.
Найдорожчим футболістом УПЛ залишився захисник донецького Шахтаря Микола Матвієнко (20 млн. євро). Більше за всіх у вартості додав півзахисник "гірників" Георгій Судаков (15 млн. євро — 18 млн. євро + 3 млн. євро).
Зазначимо, що у списку є тільки один легіонер — нападник Шахтаря Лассіна Траоре.
Топ-10 найдорожчих гравців УПЛ виглядає наступним чином:
1. Микола Матвієнко (Шахтар Донецьк) — 20 млн. євро
2. Георгій Судаков (Шахтар Донецьк) — 18 млн (+3 млн. євро)
3. Артем Бондаренко (Шахтар Донецьк) — 9 млн (-1 млн. євро)
4. Георгій Бущан (Динамо Київ) — 7 млн
5-8. Лассіна Траоре (Шахтар Донецьк) — 6 млн (-1 млн. євро)
5-8. Віталій Буяльський (Динамо Київ) — 6 млн
5-8. Микола Шапаренко (Динамо Київ) — 6 млн (-1 млн. євро)
5-8. Данило Сікан (Шахтар Донецьк) — 6 млн (+2 млн. євро)
9-12. Олександр Зубков (Шахтар Донецьк) — 5 млн
9-12. Дмитро Різник (Шахтар Донецьк) — 5 млн (+2 млн. євро)
9-12. Олександр Піхальонок (Дніпро-1 Дніпро) — 5 млн
9-12. Валерій Бондар (Шахтар Донецьк) — 5 млн