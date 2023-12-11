Україна

Чергове оновлення трансферного порталу.

Трансферний портал Трансфермаркт оновив вартість гравців Української Прем'єр Ліги.

Найдорожчим футболістом УПЛ залишився захисник донецького Шахтаря Микола Матвієнко (20 млн. євро). Більше за всіх у вартості додав півзахисник "гірників" Георгій Судаков (15 млн. євро — 18 млн. євро + 3 млн. євро).

Зазначимо, що у списку є тільки один легіонер — нападник Шахтаря Лассіна Траоре.

Топ-10 найдорожчих гравців УПЛ виглядає наступним чином:

1. Микола Матвієнко (Шахтар Донецьк) — 20 млн. євро

2. Георгій Судаков (Шахтар Донецьк) — 18 млн (+3 млн. євро)

3. Артем Бондаренко (Шахтар Донецьк) — 9 млн (-1 млн. євро)

4. Георгій Бущан (Динамо Київ) — 7 млн

5-8. Лассіна Траоре (Шахтар Донецьк) — 6 млн (-1 млн. євро)

5-8. Віталій Буяльський (Динамо Київ) — 6 млн

5-8. Микола Шапаренко (Динамо Київ) — 6 млн (-1 млн. євро)

5-8. Данило Сікан (Шахтар Донецьк) — 6 млн (+2 млн. євро)

9-12. Олександр Зубков (Шахтар Донецьк) — 5 млн

9-12. Дмитро Різник (Шахтар Донецьк) — 5 млн (+2 млн. євро)

9-12. Олександр Піхальонок (Дніпро-1 Дніпро) — 5 млн

9-12. Валерій Бондар (Шахтар Донецьк) — 5 млн