Україна

Захисник Шахтаря прокоментував прийдешній матч проти Порту.

Донецький Шахтар зіграє заключний матч групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА в гостях у португальського Порту.

Порту — Шахтар. Напередодні

Напередодні гри центральний захисник "гірників" Валерій Бондар розповів про стан команди.

"Я дивився перший матч проти Порту із студії й дуже вболівав за свою команду, але, звісно, ми отримали трішки не той результат, якого хотіли. Проте завтра буде інша гра.

Трохи змінилася наша гра, тактика, змінився тренер. Після того як прийшов новий тренер, вважаю, змінилася філософія нашої гри й те, як ми виступаємо, особливо в Лізі чемпіонів.

Дуже добре почуваємось, дуже гарний настрій і чудова атмосфера — і в колективі, і в команді. Вважаю, це заслуга й головного тренера, і кожного з нас.

Залишився один матч, який є дуже важливим для нас, і ми хочемо втілити в життя маленьку мрію. Знаю, що завтра вся країна буде з нами, уся країна переживатиме за нас, і ми дуже хочемо порадувати також і наші Збройні сили, які зараз сидять там в окопах, де їм дуже важко, і нашим людям дуже важко.

Тому, звісно, хочемо їх всіх порадувати нашою перемогою та втілити нашу маленьку мрію і пройти далі.

Порту? Я вважаю, що це дуже сильний клуб, який разом із Спортінгом перебуває на вершині таблиці чемпіонату Португалії. Це дуже якісна команда, дуже амбітна, перебуває зараз на другому місці в нашій групі, але ми завтра вийдемо грати проти неї і показуватимемо свій максимум, свій футбол. Хочемо завтра володіти ініціативою, показувати, на що ми здатні та що приїхали сюди перемагати.

Зробимо все можливе й неможливе задля цього. Думаю, завтра буде матч, який є одним з найважливіших цього року для нашої команди", — заявив український виконавець.

Матч Порту — Шахтар відбудеться 13 грудня, о 22:00.