Україна

Очільник рівненського колективу розповів про плани на весняну частину сезону.

Останнім часом дедалі більше розмов точиться довкола можливості повернення на трибуни українських стадіонів уболівальників на тлі повномасштабної війни, що триває на теренах нашої країни.

Із цього приводу напередодні висловився президент рівненського Вереса Іван Надеїн, доповівши про стан розгляду та позицію його клубу щодо цього питання.

"Зараз у нас павза в чемпіонаті. Найближчий домашній матч команди відбудеться наприкінці лютого. Ми сподіваємося, що до того часу ми побачимо офіційні документи і відповідні роз'яснення від Мінмолодьспорту.

Народний клуб Верес регулярно виступає за повернення вболівальників на трибуни за умови дотримання усіх норм безпеки. Ми вже допускали на трибуни акціонерів, які є співвласниками клубу.

Наша позиція: якщо концерти й театральні вистави проводяться за участі глядачів, а спорт за порожніх трибун — то це неправильно. Це не дає можливості розвиватись спорту.

Ми розуміємо, що триває війна, що є вимоги безпеки. Є укриття на стадіоні Авангард у Рівному, є укриття в пішій доступності. Ми могли б прийняти на Авангарді 1100-1200 вболівальників. Усі вони за потреби могли б перейти в укриття.

Фактично, у нас уже напрацьований механізм робочої групи, передбаченої Мінмолодьспорту. Коли ми ще минулого року починали просувати цю ідею — ми говорили, що в нас є погодження Ради оборони області, Рівненської ОВА, ДСНС. Не вистачало політичної волі на рівні держави. Сьогодні вона є.

Ми прекрасно розуміємо можливості наших укриттів, логістику глядачів. І це точно безпечніше, аніж збирати людей у фан-зони на площах, як пропонувалося раніше.

Нагадаю, Верес уже штрафували за присутність на стадіоні акціонерів і співвласників клубу. Ми це сприймали як донат на United24 і як допомога ЗСУ.

Рішення про допуск уболівальників на трибуни дозволить навіть зараз думати про якийсь розвиток футболу і спорту загалом. Нам треба звикати жити в цих умовах. Бо наша боротьба триває в двох вимірах: перший — за наші кордони, а другий — за наших дітей і онуків.

Футбол допомагає виховувати нашу молодь і давати надію, що життя триває", — заявив український функціонер.

Нагадаємо, що рівненський Верес завершив першу частину сезону на передостанньому місці в турнірній таблиці, здобувши 12 очок.