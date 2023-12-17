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Президент Полісся прокоментував першу половину сезону УПЛ для його команди.

Житомирське Полісся у поточному сезоні дебютувало на рівні української Прем’єр-ліги й одразу ж посіло місце серед претендентів на чемпіонський титул.

Президент "вовків" Генадій Буткевич під час зимової павзи поділився враженнями від першої частини сезону у виконанні його команди.

"У першу чергу, хочу подякувати гравцям та тренерському штабу, що спромоглися досягти високої планки, яку я поставив. За втраченими очками Полісся на 5-ій позиції в УПЛ. Я хочу, щоб команду цей факт тільки ще більше мотивував, адже ми можемо ще краще.

Нікого окремо виділяти не буду, але усі футболісти, які приєдналися, зробили Полісся сильнішим та проявили себе. Оцінюю роботу на трансферному ринку успішною. Були труднощі. Довго отримували візу молоді та перспективні хлопці з Африки. Також до нас приєднувалися нові виконавці і в процесі чемпіонату.

Хочу зазначити, що, попри всі технічні негаразди, нам вдалося відмінно підсилити команду при переході з Першої Ліги до УПЛ.

Полісся не збирається відпочивати на трансферному ринку цього зимового вікна. Ми плануємо підсилення команди, разом з Юрієм Калітвінцевим розглядаємо різних за амплуа гравців. У цьому напрямку робота зараз активно триває.

Не буду приховувати, мені подобаються Олександр Піхальонок та Олексій Гуцуляк. Але Дніпро-1 не зацікавлений у продажі. Ми поважаємо рішення Дніпра-1, але Полісся не буде стояти у черзі й чекати на рішення. Упевнений, ми зможемо знайти інших якісних футболістів для досягнення нашої мети.

Ми не концентруємося на прізвищах, ми сфокусовані на ігрових якостях. Це помітно і по попередніх вдалих трансферах. Уболівальники можуть розраховувати, що команда ставатиме сильнішою.

На початку сезону я ставив команді ціль закріпитись у першій п’ятірці, згодом ми зрозуміли, що ця ціль досяжна. Тому ми не хочемо на цьому зупинятись і спробуємо боротися за призові місця УПЛ.

Також дуже задоволений виступами команди в Кубку України та історичним досягненням — виходом до півфіналу. У цьому турнірі наша ціль — виграш трофею. Команда демонструє поступовий та впевнений ріст. Тому ростуть і вимоги. Полісся буде боротися за призові місця УПЛ та Кубок України.

За моєю версією, Юрій Калітвінцев — найкращий тренер УПЛ прямо зараз. У нас є взаєморозуміння і спільні погляди на розвиток команди. Мені він імпонує також і як людина. Тому я вважаю, що Поліссю неймовірно пощастило з тренерським штабом. Юрій Миколайович має мою повну довіру і він знає про це. Він та його помічники бездоганно виконують свою роботу.

Мені подобається рівень конкуренції в чемпіонаті. Від цього досягнення Полісся стають ще ціннішими.

Усі суперники заслуговують на повагу. Наприклад, якщо взяти Верес, команда попри важкі часи спроможна відбирати очки у лідерів чемпіонату — Шахтаря та Полісся. Я тісно спілкуюся з Іваном Надеїним і бачу скільки зусиль та часу він вкладає в клуб, аби побороти усі труднощі. Це викликає велику повагу.

Також мені імпонує проєкт Кривбасу. На чолі проєкту — Костянтин Караманіц, глибока і розумна людина, тому не дивно, що команда проводить успішний сезон.

У перших чотирьох турах Полісся отримало три червоні картки. Також вилучення у нашої команди були і в матчах і з Динамо, і з Шахтарем.

Але ми жодного разу не коментували роботу арбітрів. І не збираємося жалітися, як це дозволяють собі деякі менеджери, які закликають до різних спекуляцій, але мовчать, коли арбітри роблять такі самі помилки на користь їхнього клубу.

Мені імпонує характер та поведінка Юрія Калітвінцева й гравців Полісся, які не бігають по полю за арбітром, не тиснуть на нього і не жаліються після матчу.

У нас був один прецедент ще в Першій лізі, коли емоції у гравців перетнули межу, але після цього ми зробили жорсткі висновки. Тому ми будемо завжди концентруватися на якості гри. І це дає свої результати.

Навіть в меншості ми здійснили камбек і перемогли Динамо. Це той характер та менталітет клубу, який я би хотів бачити. Дякую за це усій своїй команді.

Стосовно арбітрів, хотілось б регулярно бачити наших рефері на матчах Ліги Чемпіонів, щоб їх запрошували на Євро або Чемпіонат Світу. Багато українських футболістів зараз яскраво грають у Європі, нещодавній матч Барселона — Жирона тому підтвердження. Вважаю, наші арбітри також можуть гідно показати себе.

Зі свого боку готовий долучитись, разом з іншими власниками клубів, до ініціативи створити преміальний фонд, який буде мати за мету покращити умови арбітрам, а також фінансування підвищення їхньої кваліфікації.

Щодо стадіону, то в першу чергу, зараз всі наші зусилля зосереджені на допомозі нашим захисникам. Спільними зусиллями АТБ, BGV та благодійного фонду BGV Charity fund з початку повномасштабного вторгнення було спрямовано на підтримку ЗСУ понад 2 мільярди гривень і цей процес відбувається щодня.

Стосовно спортивної інфраструктури Житомира, ми продовжуємо допомагати в цьому напрямку теж. Критично важливим було побудувати на центральному стадіоні міста необхідні конструкції для якісних телевізійний трансляцій. Також було встановлене додаткове освітлення на дах та побудовано чотири нові світлові щогли. Було покращено систему обігріву поля. Результат ви могли помітити — чудовий стан газону в Житомирі на останньому матчі цього року. Також ми провели косметичний ремонт внутрішніх приміщень.

Робота буде продовжена й наступного року. Ми плануємо реконструкцію вхідної частини стадіону. Сподіваюся, що відповідні інстанції приймуть рішення щодо допуску фанатів на трибуни.

Стосовно нового стадіону Полісся — коли буде проєкт, який мене повністю задовільнить, ми розповімо про це детальніше.

Користуючись нагодою хочу привітати наших вболівальників із гарними результатами команди, подякувати тим футбольним фанатам і всім в ЗСУ, хто захищає країну від ворога.

У свою чергу хочу наголосити, що футбольний клуб Полісся робив і буде робити свій вклад у відновлення та розбудову України в ці складні часи", — заявив український фахівець.

Нагадаємо, що житомирське Полісся йде на третій сходинці з двома очками відставання від пари лідерів — Дніпра-1 та Кривбасу.