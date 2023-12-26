Захисник Кривбаса відповів на питання вболівальників.
Іван Дібанго, скріншот з відео
26 грудня 2023, 15:32
Лівий захисник Кривбасу Іван Дібанго поділився думкою про Україну, місцеву кухню та відповів на інші питання вболівальників, передає офіційний сайт криворізького клубу.
Камерунець розповів, що після потенційного матчу Кривбасу у Лізі чемпіонів з радістю обмінявся б футболками із захисником мадридського Реала Давідом Алабою.
"Він — мій найулюбленіший гравець. Дуже подобається його гра", — пояснив свій вибір Дібанго.
Захисник також розповів, що йому найбільше подобається в Україні та місцевій кухні.
"Я поки не знаю Україну дуже добре, але я в захваті від українців. Люди у Кривому Розі мені дуже подобаються, вони тут просто прекрасні... Ще не встиг скуштувати багато страв української кухні. Але я точно люблю борщ. Це такий український суп", — поділився він.
Дібанго поки що не готовий відповісти, чи погодився б прийняти українське громадянство.
"Це складне питання, не можу зараз на нього відповісти. Мені подобається Україна, поважаю її, але зараз це складне питання для мене", — сказав камерунець.
Гравець розповів, як розпочиналась його кар'єра і чому він вирішив стати саме футболістом.
"Моя кар'єра розпочалась у Камеруні, в Першій лізі. Потім я переїхав до білорусі, і от зараз граю в Україні. Думаю, якби не футбол, я міг бути математиком. Мені подобалось навчатись, але з'явилась можливість перебратись до Європи, щоб грати у футбол, тому зараз я – футболіст", — пояснив Дібанго.
Перед кожним матчем захисник читає Біблію та молиться Богу.
"Не тільки перед важливими матчами, перед кожною грою. Я читаю Біблію та молюся Богу. Він мене захищає та надає сил, щоб грати у футбол. Мій ритуал – це Біблія", — зазначив він.
Нагадаємо, більшість вболівальників Кривбасу визнала Дібанго найкращим гравцем криворізької команди у першій частині сезону.