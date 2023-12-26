Україна

Захисник Кривбаса відповів на питання вболівальників.

Лівий захисник Кривбасу Іван Дібанго поділився думкою про Україну, місцеву кухню та відповів на інші питання вболівальників, передає офіційний сайт криворізького клубу.

Камерунець розповів, що після потенційного матчу Кривбасу у Лізі чемпіонів з радістю обмінявся б футболками із захисником мадридського Реала Давідом Алабою.

"Він — мій найулюбленіший гравець. Дуже подобається його гра", — пояснив свій вибір Дібанго.

Захисник також розповів, що йому найбільше подобається в Україні та місцевій кухні.

"Я поки не знаю Україну дуже добре, але я в захваті від українців. Люди у Кривому Розі мені дуже подобаються, вони тут просто прекрасні... Ще не встиг скуштувати багато страв української кухні. Але я точно люблю борщ. Це такий український суп", — поділився він.

Дібанго поки що не готовий відповісти, чи погодився б прийняти українське громадянство.

"Це складне питання, не можу зараз на нього відповісти. Мені подобається Україна, поважаю її, але зараз це складне питання для мене", — сказав камерунець.

Гравець розповів, як розпочиналась його кар'єра і чому він вирішив стати саме футболістом.

"Моя кар'єра розпочалась у Камеруні, в Першій лізі. Потім я переїхав до білорусі, і от зараз граю в Україні. Думаю, якби не футбол, я міг бути математиком. Мені подобалось навчатись, але з'явилась можливість перебратись до Європи, щоб грати у футбол, тому зараз я – футболіст", — пояснив Дібанго.

Перед кожним матчем захисник читає Біблію та молиться Богу.

"Не тільки перед важливими матчами, перед кожною грою. Я читаю Біблію та молюся Богу. Він мене захищає та надає сил, щоб грати у футбол. Мій ритуал – це Біблія", — зазначив він.

Нагадаємо, більшість вболівальників Кривбасу визнала Дібанго найкращим гравцем криворізької команди у першій частині сезону.