Він отримав 59% підтримки від вболівальників.
Іван Дібанго, ФК Кривбас
25 грудня 2023, 00:39
Захисник Іван Дібанго – найкращий гравець криворізького Кривбасу в першій частині сезону.
Захисник отримав 59% підтримки від вболівальників. За Олега Кожушка віддали голоси 16% фанів, за Данила Бескоровайного – 12%, Максима Задераку – 6%, Джихада Бізіману – 4%, Тимура Стецькова – 3%.
Нагадаємо, у грудні найкращим футболістом Кривбасу було визнано Джихада Бізіману, в листопаді — Дениса Кузика, у жовтні Олега Кожушка.