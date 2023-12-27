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Як українські клуби завершують 2023 рік за останніми оновленнями від Спілки європейських футбольних асоціацій.

Спілка європейських футбольних асоціацій на своєму наприкінці спливаючого 2023 року оновила клубний рейтинг УЄФА, з яким можна ознайомитися на офіційному сайті за цим посиланням.

У сезоні-2023/24 від України в єврокубках взяли участь п'ять клубів. Полтавська Ворскла, київське Динамо та Дніпро-1 не змогли подолати кваліфікаційний раунд Ліги конференцій, тоді як донецький Шахтар посів третє місце в груповому етапі Ліги чемпіонів та весною виступить в стикових матчах Ліги Європи, а луганська Зоря завершила виступи в єврокубках за підсумками третього місця в груповому етапі Ліги конференцій.

За останніми оновленнями клубного рейтинг УЄФА, Шахтар зберіг 25 сходинку, тоді як Динамо Київ опустилося з 50 на 65 місце. Зоря увійшла до топ-100 та наразі посідає 87 сходинку (раніше — 104), а Дніпро-1 опинився на 141 місці (раніше — 166). Щодо Ворскли, то полтавська команда опустилася з 218 на 247 сходинку.

ЯК ЗМІНИЛИСЯ ПОЗИЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ КЛУБІВ У КЛУБНОМУ РЕЙТИНГУ УЄФА (оновлення за 27.12.2023):

Щодо самого клубного рейтингу в цілому, то чинний володар трофею Ліги чемпионів в особі Манчестер Сіті зберігає своє лідерство.