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Точна причина смерті колишнього гравця збірної України наразі невідома.

Колишній захисник національної збірної України Богдан Шершун пішов із життя. Про це повідомляє Football Hub.

На момент смерті українському футболістові було 42 роки.

Точна причина смерті Шершуна наразі невідома, проте, за словами головного редактора Профутбол Digital Володимира Звєрова, в нього була "довга та тривала хвороба".

Протягом своєї футбольної кар'єри Богдан Шершун на професійному рівні виступав за Дніпро, київський Арсенал, криворізький Кривбас та луцьку Волинь. За збірну України він зіграв чотири матчі.

Редакція Football.ua висловлює щирі співчуття родині Богдана Шершуна у зв'язку з болісною втратою...