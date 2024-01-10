Україна

Захисник змінив клуб за ходом сезону.

Український фланговий захисник Олександр Каплієнко повернувся на батьківщину перед початком кампанії-2022/23 заради виступів у харківському Металісті, який тоді тільки дебютував у "елітному" дивізіоні.

Але вже за рік "жовто-сині" вилетіли назад до Першої ліги, тоді як 27-річний виконавець обрав для продовження кар’єри дніпровський Дніпро-1 на правах оренди.

Із кроком на підвищення в підсумку Каплієнко так і не впорався, зігравши в першій частині поточного сезону всього 14 матчів (817 хвилин).

І вже під час зимового трансферного вікна футболіст спочатку повернувся назад до Металіста, а вже на наступний день став повноцінним гравцем черкаського ЛНЗ в якості вільного агента.

Контракт із українцем підписано до завершення кампанії.

У своїй кар’єрі Каплієнко мав досвід виступів за запорізький Металург, турецький Аланьяспор, одеський Чорноморець, білоруський Смолевічі, грузинське Динамо Тбілісі, австрійську Ауду, а також виступав на болотах за тамбов та московське торпедо.