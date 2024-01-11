Україна

Гравець пішов услід за тренером.

Український атакувальний півзахисник Владлен Юрченко тривалий час проходив підготовку до "дорослого" футболу в системі донецького Шахтаря, але ще влітку 2014 року переїхав до леверкузенського Баєра, так і не отримавши нагоди дебютувати за основну команду "гірників".

Відтоді вже минуло майже 10 років, і за цей час 29-річний виконавець устиг пограти в Данії за Вайле, у Латвії за Ригу, а також виступав у луганській Зорі та чернігівській Десні.

Останній етап його кар’єри був пов’язаний із полтавською Ворсклою, але вслід за головним тренером Віктором Скрипником він припинив відносини із "зелено-білими" на початку поточного трансферного вікна.

Однак, судячи з останніх новин, керманич та його підопічний розлучились не надовго, адже в статусі вільного агента Юрченко перейшов до харківського Металіста 1925.

Контракт було підписано на півтора роки.

У поточному сезоні на рахунку Владлена 14 матчів, два голи та один гольовий пас.