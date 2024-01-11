Україна

Півзахисник дав свій коментар.

Форвард Зорі Вікентій Волошин розповів про своє відновлення після ушкодення.

"В мене була травма гомілкостопа. Вже провів якісне відновлення, тому до перших тренувань на зимових зборах буду повістю готовий. Треба буде дуже гарно попрацювати взимку, щоб повернути ті високі позиції, на яких повинна бути Зоря", — наводить слова Волошина офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, Волошин виступає в луганському клубі на правах оренди з Динамо.