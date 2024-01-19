Football.ua представляє таблицю з переходами в українській Прем'єр-лізі під час зимового трансферного вікна 2024 року.
Кевін, фото Шахтар
19 січня 2024, 19:00
Скорочення:
по — повернення з оренди
ор — оренда
ва — вільний агент
зк — завершив кар'єру
бк — без клубу
н — нападник
п — півзахисник
з — захисник
в — воротар
Пропонуємо вам стежити за переходами футболістів в рамках першості України у вказаній таблиці.
Зауваження: суми вказані у таблиці у валюті євро (€) згідно з даними авторитетного порталу transfermarkt.
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Прийшли
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Пішли
|Максим Сміян (з. Зоря, 0,05 млн €)
Олександр Мельник (з. Минай, ва)
Марко Мрвальєвич (н. Будучность, ва)
|Роман Гагун (з. бк)
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Прийшли
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Пішли
|Микола Ковталюк (н. Діла, ва)
|Владлен Юрченко (п. Металіст 1925, ва)
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Прийшли
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Пішли
|Джастін Лонвейк (п. Андерлехт, по)
|Джастін Лонвейк (п. Фортуна Сіттард, ор)
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Прийшли
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Пішли
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|Олександр Каплієнко (з. Металіст, по)
Феліпе Пірес (н. бк)
Еміліано Пуріта (з. бк)
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Прийшли
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Пішли
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|Максим Сміян (з. Верес, 0,05 млн €)
Юрій Тлумак (п. бк)
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Прийшли
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Пішли
|Гітіс Паулаускас (н. Егнатія, 0,2 млн €)
Альваро Нгамба (п. Марієхамн, по)
|Альваро Нгамба (п. Новара, ва)
Сергій Мякушко (н. бк)
Ніколай Золотов (з. Елимай, ва)
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Прийшли
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Пішли
|Артур Микитишин (н. Олександрія, ва)
Єгор Твердохліб (п. Минай, 0,3 млн €)
Олексій Хобленко (н. ЛНЗ, по)
Бандейра (з. ва)
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Прийшли
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Пішли
|Олександр Каплієнко (з. Металіст, ва)
|Антон Савін (н. бк)
Євген Селін (з. ЮКСА, ва)
Владислав Хамелюк (п. Буковина, ва)
Олексій Хобленко (н. Кривбас, по)
Іван Калюжний (п. Олександрія, по)
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Прийшли
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Пішли
|Владлен Юрченко (п. Ворскла, ва)
Раймонд Овусу (н. ва)
Ярослав Проценко (в. Гірник-Спорт, ва)
|Вадим Сологуб (н. бк)
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Прийшли
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Пішли
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Кирило Прокопчук (з. Нива Бузова, ва)
Вадим Мердеєв (н. Хуст, по)
|Данило Голуб (н. Чорноморець, ва)
Єгор Твердохліб (п. Кривбас, 0,3 млн €)
Олег Вишневський (н. Оболонь, ва)
Ігор Солдат (з. Буковина, ва)
Сергій Панасенко (п. Інгулець, ва)
Данило Колесник (н. бк)
Олександр Бандура (в. бк)
Андрій Ралюченко (п. бк)
Володимир Одарюк (н. бк)
Юрій Кравчук (з. бк)
Олександр Мельник (з. Верес, ва)
Міхаіл Гечев (п. бк)
Валерій Рогозинський (п. бк)
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Прийшли
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Пішли
|Максим Грисьо (п. ва)
Олег Вишневський (н. Минай, ва)
Євген Запорожець (п. Інгулець, ва)
Станіслав Василенко (н. Поділля, по)
|Дмитро Фатєєв (з. Маріуполь, ва)
Владислав Мухаматгалєєв (н. бк)
Станіслав Василенко (н. бк)
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Прийшли
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Пішли
|Мадісон Хуліо (п. Ель Насьйональ, ва)
Денис Костишин (п. Ель Пасо, ва)
Іван Калюжний (п. ЛНЗ, по)
Богдан Кобзар (н. Діназ, по)
Мігель Кампос (з. Рудеш, 0,1 млн €)
|Іван Матюшенко (п. бк)
Артур Микитишин (н. Кривбас, ва)
Андрій Андрейчук (н. Буковина, ор)
Хосе Ернандес (з. Макара, по)
Денис Гарькавенко (з. Буковина, ор)
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Прийшли
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Пішли
|Владислав Вакула (н. Чорноморець, по)
Яссін Фортюн (н. Сьйон, ор)
|Владислав Шаповал (з. бк)
Владислав Вакула (н. бк)
Андрій Гітченко (з. зк)
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Прийшли
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Пішли
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|Олексій Шевченко (в. бк)
Владислав Вакула (н. Полісся, по)
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Прийшли
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Пішли
|Педріньо (н. Атлетіко Мінейро, по)
Кевін (н. Палмейрас, 12 млн €)
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