Україна

Генеральний директор словацького клубу виступив із заявою щодо скандального "товариського" матчу в Катарі з представником країни-агресора.

Напередодні стало відомо про те, що братиславський Слован у рамках підготовки до другої частини сезону в Катарі провів "товариський" матч із московським динамо (1:2), власником якого частково є державний російський банк ВТБ (60,9 % акцій).

Словацький клуб поступився російському клубу, тоді як єдиний гол за Слован на свій рахунок записав грузинський ексхавбек київського Арсеналу, Дніпра та криворізького Кривбасу Джаба Канкава, який неодноразово публічно висловлював підтримку України у боротьбі з агресією російських окупантів, але все ж взяв участь в спарингу з московитами.

Через медійний розголос генеральний директор Слована Іван Кмотрик-молодший вирішив виступити з офіційною заявою щодо зіграного поєдинку з динамо москва.

"Ми захищаємося від претензій і коментарів щодо того, що ми мали намірів узаконити військовий конфлікт шляхом проведення цього товариського матчу у Катарі. Ми проти будь-якої війни і шкодуємо про негативний відгук, який виник протягом останніх двох днів.

Ми як клуб не раз допомагали тим, хто цього потребував, чи то в рамках програми "Біле серце", чи то через інші заходи. Разом із Grafobal Group ми також допомагали Україні та людям, які змушені були покинути свої домівки через війну. Майже рік ми забезпечували проживання біженців на 200 місць. Це житло спочатку було призначене для короткострокових приїздів, але кімнати були зайняті постійно, в основному сім'ями, багато хто залишався у нас надовго. Grafobal Group після початку війни працевлаштувала 70 українців, забезпечила їх проживанням і більше половини з цієї кількості продовжують працювати.

Компанія GGT передала Україні гуманітарну допомогу на суму понад 100 тисяч євро. Для біженців перед війною ми забезпечили питний режим на кордоні у вигляді мінеральної води "Lucka" та 5 тисяч пакунків з продуктами харчування та засобами гігієни для матерів з дітьми. На відміну від критиків і тих, хто нас засуджує, ми насправді допомагаємо.

Ми допомагаємо під час будь-якої кризи, а не тільки тієї, яка зараз в центрі уваги ЗМІ. На жаль, вищезазначені заходи не отримали стільки медійного розголосу, як цей матч під час зимового збору в Катарі.

В рамках нашої програми "Біле серце" ми активно допомагаємо і будемо допомагати в шести різних сферах (діти і спорт, охорона здоров’я, соціальна допомога, профілактика залежностей, інвалідність і екологія), і лише за минулий рік це об’єднання допомогли на суму понад 30 000 євро. Ми допомагаємо під час будь-якої кризи, а не тільки тієї, яка зараз в центрі уваги ЗМІ.

Навіть під час пандемії ми надавали своє приміщення на стадіоні під центр вакцинації, дарували респіратори незахищеним верствам населення в містах. Наприкінці минулого року ми організували акцію здачі крові, в якій брав участь весь клуб і вболівальники. Ми намагаємося привернути дітей та молодь до спорту та футболу, тому що регулярно запрошуємо дітей на наші матчі, в тому числі європейські.

На жаль, вищезазначені заходи не отримали стільки медійного розголосу, як цей матч під час зимового збору в Катарі.

Війна триває в багатьох місцях світу, і спортсмени не винні в тому, звідки вони прийшли. Вони не повинні зазнавати дискримінації через те, де вони народилися. Ми не будемо засуджувати чи дискримінувати їх за національністю чи походженням і не змінимо цю позицію в майбутньому.

Ми прихильники того, що спорт має об’єднувати, а не роз’єднувати. Війна триває в багатьох місцях світу, і спортсмени не винні в тому, звідки вони родом. Вони не повинні зазнавати дискримінації через те, де вони народилися. Ми не будемо засуджувати чи дискримінувати їх за національністю чи походженням і не змінимо цю позицію в майбутньому.

Нам не потрібно ходити так далеко за прикладами. У Словаччині також грають російські хокеїсти. Так само хокеїсти з Росії грають без обмежень в НХЛ, тенісисти беруть участь у турнірах. Це правильно, жодного спортсмена не можна дискримінувати, якщо він не порушує правила. Тому ми відкидаємо це медійне осудження. Наш обов'язок — створити найкращі умови для підготовки тренера до роботи з командою, яку ми дійсно знайшли в Катарі. У нас ніколи не було кращих умов.

Так само хокеїсти з росії грають без обмежень в НХЛ, тенісисти беруть участь у турнірах. Це правильно, жодного спортсмена не можна дискримінувати, якщо він не порушує правила.

Від агентства ми отримали список клубів, які зараз перебувають на зборах у Катарі. Серед них команда реалізації на чолі з головним тренером обирала суперників на основі своїх уподобань за складністю та якістю, щоб команда якомога краще підготувалася до весняного сезону та змогла виконати поставлені перед клубом цілі. Тому нашим наміром було зіграти матчі в Катарі з найкращими можливими суперниками, от і все.

Ми провели законний підготовчий поєдинок і залишаємося стояти на своєму рішенні

Ми не порушували жодних правил чи регламенту, ми провели законний підготовчий поєдинок і залишаємося стояти на своєму рішенні. Нам дуже прикро, що все це сталося навколо цього матчу, особливо в частині вищезазначених дій, якими ми конкретно допомогли не тільки у випадку з Україною", — цитує слова гендиректора Слована Братислава офіційний сайт клубу.

Зазначимо, що Словацький футбольний союз також висловився щодо "товариського" матчу Слована з динамо (москва), заявивши, що клуб не порушив жодних положень.