Україна

Наступний матч рівненського клубу відбудеться 30 січня.

Рівненський Верес у першому для себе спарингу зимового міжсезоння розібрався з македонською Брерою.

Український клуб досить швидко відкрив рахунок у матчі завдяки голу Гайдучика. Годя подвоїв перевагу Вереса, але вже невдовзі Брера скоротила відставання. У другій половині зустрічі команди обмінялися голами ще раз, а фінальний свисток зафіксував перемогу рівненського колективу.

Брера — Верес 2:3

Голи: ?, 35, ?, 69 — Гайдучик, 5, Годя, 28, В. Шарай, 63

Верес (1-й тайм): Когут — Балан, Кучеренко, Вовченко, Сміян, Яго, Кучеров, Дахновський, Світюха, Годя, Гайдучик

Верес (2-й тайм): Паст — Баран, Мельник, Жуліо Сезар, Шевченко, Кухарук, Курко, Шестаков, В. Шарай, С. Шарай, Мрвальєвич

Зазначимо, що 30 січня Вересу у наступному контрольному поєдинку протистоятиме словацький Злате Моравце.