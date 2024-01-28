Україна

Гравець змінив клуб через брак ігрової практики.

Український нападник Дмитро Топалов заради виступів у складі донецького Шахтаря останній рік проходив перекваліфікацію на роль флангового захисника, однак і це не допомогло йому вибороти місце в стартовому складі.

У поточній кампанії 25-річний виконавець провів 406 хвилин у п’яти матчах, після чого під час зимової перерви вирішив змінити ігрове оточення.

Ковалівський Колос радо взявся допомогти футболісту з вирішенням цього питання й прес-служба "чорно-білих" у підсумку оголосила про перехід новачка.

Топалов гратиме за ковалівський колектив до завершення 2024 року на правах оренди, після чого в нього буде ще рік діяти угода з "гірниками".

Новачок Колосу обрав собі №70 на футболці.