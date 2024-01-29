Україна

Команди дізнались суперників за наступним раундом змагань.

У понеділок, 29 січня, у Будинку футболу в місті Київ відбулось жеребкування півфінального раунду розіграшу Кубка України сезону-2023/24.

Донецький Шахтар, одеський Чорноморець, житомирське Полісся та полтавська Ворскла брали участь у цій відповідальній події.

За підсумками сліпого жеребу було утворено наступні пари:

Шахтар — Чорноморець

Полісся — Ворскла

Базовим днем півфінального раунду є 3 квітня 2024 року.

Дуель поміж командами складається з одного матчу.

Переможці зіграють у вирішальній грі 15 травня 2024 року. Сильніша команда другої пари при цьому буде господарем.