Україна

Доведеться Карло Анчелотті шукати інші опції в центрі поля.

У рамках двадцять третього туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал проведе домашнє дербі проти Атлетіко.

За підсумками ще попереднього раунду змагань було відомо, що команді Карло Анчелотті в прийдешній грі не зможе допомогти ключовий опорний півзахисник Орельєн Чуамені.

Причина цьому є банальною — 24-річний француз через порушення правил проти суперника отримав п’яту жовту картку в поточному сезоні в матчі проти Хетафе (2:0) на 90+2 хвилині.

Це попередження автоматично призвело до дискваліфікації Чуамені на найближчу гру, проте в той же вечір Реал подав на розгляд Дисциплінарному комітету Королівської Федерації футболу Іспанії апеляцію щодо рішення арбітра.

Але менш аніж за дві доби до початку матчу на Сантьяго Бернабеу на адресу "королівського" клубу надійшла відповідь, що рішення головного арбітра Рікардо Де Бургоса Бенгоечеа з Більбао залишиться в силі.

Таким чином Чуамені був остаточно дискваліфікований на принципову гру, у якій його команді треба брати реванш як за поразку в першому колі (1:3), так і за нещодавній виліт із Кубка Іспанії.

Матч Реал — Атлетіко відбудеться лютого, о 22:00.