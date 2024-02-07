Україна

Новоспечений президент УАФ розповів про роботу на конгресі УЄФА.

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко, якого обрали 25 січня 2024 року, відвідав конгрес УЄФА у Парижі та коротко звітував про останні кроки для розвитку українського футболу.

"Сьогодні працюємо в Парижі на конгресі УЄФА, який збирає представників усіх європейських футбольних асоціацій.

Провели зустрічі з делегаціями Німеччини та Італії. Обговорили ⁠⁠можливість вивчення досвіду з підготовки та навчання тренерів та організації літніх футбольних таборів для українських дітей.

Окремо з німецькими колегами обговорили заявку Німеччини, Бельгії та Нідерландів на проведення Жіночого Чемпіонату світу-2027 та організації благодійних заходів.

Сьогодні заплановано ще декілька зустрічей, про які напишу окремо", — написав Андрій Шевченко в своєму Facebook.