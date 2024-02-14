Україна

Угода із захисником розрахована до кінця сезону-2023/24.

Центральний захисник Сьйона Натанаель Сантіні став гравцем Кривбасу, передає офіційний сайт клубу УПЛ.

Кривбас орендував 23-річного гравця збірної Гваделупи до кінця поточного сезону з правом викупу. У новому для себе клубі він виступатиме у футболці з номером 39.

"Дуже радий стати частиною родини Кривбасу. Мене гарно прийняли усі: керівництво, футболісти, тренери, персонал Клубу. Маю друга, він грає в Україні, який і розповів мені, що Кривбас для України — топ-клуб, тому сумнівів щодо переходу не було", — заявив Сантіні.

Зазначимо, що в УПЛ також грає ще один представник збірної Гваделупи, а саме лівий вінгер львівського Руху Анге-Фредді Плюман.

Сантіні у першій половині поточного сезону взяв участь у чотирьох матчах Сьйона U-21 у 4-му швейцарському дивізіоні, відзначившись голом.