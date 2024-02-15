Україна

Єдиний телепул близько?

Комерційний директор Української Прем'єр Ліги Максим Радченко презентував проект телепулу "УПЛ ТБ".

Зазначається, що для трансляції матчів виділили три часових слоти – 13:00, 15:30 та 18:00. Також повідомляється, що заплановано студії, які будуть працювати до, під час та після матчів чемпіонату.

Крім цього, на "УПЛ ТБ" будуть хайлайти матчів туру, повтори, ретро матчі, авторські програми, клубний та партнерський контент. "УПЛ ТБ" почне мовлення 23-го лютого.

Дистрибуцією нового каналу займатиметься "1+1 distribution".