Україна

Захисник Ворскли прокоментував підсумки тренувальних зборів.

Полтавська Ворскла завершила зимові тренувальні збори в Туреччині та найближчим часом має повернутись до України.

Півзахисник "зелено-білих" Ілля Крупський прокоментував, як для нього та команди минув останній місяць.

"Емоції та враження від зборів лише позитивні. Ми отримали можливість провести з користю тренувальну роботу та багато цікавих спарингів. Під кінець зборів уже, можливо, у хлопців немає моральної свіжості, та ми всі серйозно підходимо до відновлення сезону.

Звісно, тренування стали іншими. У Сергія Долганського та його тренерського штабу своє бачення щодо того, як ми повинні діяти на полі. Нічого надважкого немає в самому процесі. Стало більше занять з теорії та індивідуальних бесід із хлопцями.

Перші матчі не були легкими. Спочатку ми не повною мірою розуміли принципи гри, що нам пропонували тренери. Утім, із кожним наступним матчем ми почали більше і глибше сприймати те, чого від нас вимагають.

Так, робота на зборах завжди була не дуже приємною. Багатьом вона, м’яко кажучи не в радість, але треба це робити й усе на тому, крапка. Чемпіонат швидко перевірить твою підготовку. Особисто для мене ця робота не надто важка.

Дуже хочеться назад до України, за Полтавою теж скучив. Бажання та побажання максимальні. Треба прагнути забратися якнайвище в турнірній таблиці та втілити ще одну нашу маленьку мрію — пробитись до фіналу Кубка України, а далі, як то кажуть, апетит приходить під час їжі. Не сумніваюсь, всі ми докладемо максимум зусиль для високих результатів", — заявив український виконавець.

Полтавська Ворскла поновить сезон української Прем’єр-ліги матчем на виїзді проти луганської Зорі.