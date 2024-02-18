Україна

Черкаський клуб підсилився відомим для українського вболівальника виконавцем.

Люксембурзький атакувальний півзахисник Олів’є Тілль свого часу вражав українську футбольну авдиторію своїми виступами в складі полтавської Ворскли, однак улітку 2022 року вирішив спробувати свої сили в турецькому футболі.

Минуло півтора роки, за час яких 27-річний виконавець устиг пограти за Еюпспор та Шанлиурфаспор, та зрештою ухвалив рішення повернутись до України.

Його трансфер забезпечив черкаський ЛНЗ, який отримав високоякісного футболіста на правах вільного агента.

Нагадаємо, що за Ворсклу Тілль відіграв 32 матчі, забивши 12 голів та віддавши дев’ять гольових передач.