Україна

Закарпатський клуб відреагував на новину про повернення вболівальників на стадіони.

Вболівальники частково повертаються на стадіони у другій половині поточного сезону української Прем'єр-ліги.

ФК Минай виступив із заявою щодо цієї новини, заявивши про максимальну дозволену кількість глядачів під час своїх домашніх матчів.

"Подія, на яку всі ми так довго чекали! Цієї весни вболівальники Минаю зможуть відвідувати домашні матчі улюбленої команди.



Вже 2 березня приходьте на перший домашній поєдинок закарпатців у 2024 році та підтримайте наших хлопців у зустрічі з Металістом 1925. Квитки зʼявляться у продажу з понеділка, 26 лютого.



Звертаємо увагу, що згідно вимог безпеки, кількість глядачів на стадіоні Минаю обмежена: не більше 600 на одному матчі. До зустрічі на стадіоні!" — сказано в заяві Минаю.