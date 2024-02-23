Насичений день для одеського клубу.
Фото Чорноморець
23 лютого 2024, 23:21
Голкіпер Ян Вічний, лівий захисник Владислав Шаповал і центральний нападник Зе Гомес поповнили склад одеського Чорноморця, передає офіційний Telegram-канал клубу УПЛ.
Вічний перебрався до "моряків" із вінницької Ниви. На рахунку 26-річного українця 17 матчів у Другій лізі поточного сезону, в яких він пропустив 22 голи і 5 разів залишив свої ворота "сухими".
Шаповал раніше представляв Полісся. У поточному сезоні він встиг взяти участь у 5 матчах житомирського клубу в УПЛ, не записавши результативних дій на свій рахунок.
Гомес, щоб приєднатися до одеситів, залишив кіпрський Етнікос. У поточному сезоні 24-річний португалець взяв участь у 15 матчах у всіх турнірах, відзначившись голом і асистом.
Всі троє виконавців змінили клубну прописку на правах вільних агентів. Так само, трохи раніше, до Чорноморця приєднався нігерійський півзахисник.