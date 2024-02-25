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Football.ua представляє прев'ю поєдинку вісімнадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 25 лютого та розпочнеться о 13:00.

Дмитро Годя під час нещодавньої товариської гри з Колосом, яка закінчилася без голів / ФОТО: ФК ВЕРЕС

Дмитро Годя під час нещодавньої товариської гри з Колосом, яка закінчилася без голів / ФОТО: ФК ВЕРЕС

Рівненський Верес та Колос продовжуватимуть програму вісімнадцятого туру української Прем’єр-ліги матчем на стадіоні "Авангард" у Рівному.

НЕДІЛЯ, 25 ЛЮТОГО, 13:00. "АВАНГАРД", РІВНЕ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ TV

Якби цей матч відбувся минулого року, це була б заявка на найвпевненіші 0:0 у сезоні.

Колос у принципі всі виїзні матчі грає на 0:0 і нерідко досягає своєї мети (десять пропущених – жодна команда Європи до середини сезону не має в пасиві настільки мало), а Верес весь 2023-й був надто наївний в атаці, щоб серйозно напружити Кирила Фесюна.

На щастя, обидві команди досить продуктивно провели міжсезоння, аби хоча б дати надію на видовище.

Верес підписав чорногорця Марка Мрвальевича, який лише три роки тому ставав найкращим молодим форвардом ліги. Як сказав сам Марко: “Найбільше до мого переходу у Верес доклав спортивний директор клубу Юрій Габовда. Саме він звернув на мене увагу і доклав зусиль, щоб я опинився саме у Вересі. Зараз він мені дуже допомагає, і я хотів би подякувати за все, що він зробив для мене. Сподіваюся, віддячу його якнайшвидше своєю грою”.

Також клуб посилився цілою трійкою з Полісся: Янаков, Шастал та Морозко може дуже зміцнити команду. Додамо Банаду, Мельника та Сміяна із трьох різних клубів УПЛ – і отримаємо практично повноцінний другий склад. Жаль прощатися з Блiзнiченком, який поки не знайшов собі новий клуб, але Верес точно отримав багато нових опцій в атаці.

Колос показав себе ще яскравіше, переманивши з Чорноморця Володимира Генінсона. Зрозуміло, що Генінсон на поле не виходить, але свого форварда клуб із Ковалівки теж підписав. Паулаускас – більше баскетбольне прізвище, але у Гітіса Паулаускаса і зростання 196 сантиметрів! Першу половину минулого сезону він провів у чемпіонаті Албанії, забив чотири голи – і навіть зміг двічі відзначитись за збірну, що сталося з ним уперше у кар'єрі. Інше пiдсилення клубу – Топалов, який обмаль грав у Шахтарі, але з ним у складі вдавалося вибивати Ренн.

Загалом обидві команди провели цікаві трансфери, і дуже сподіваюся, що вони дозволять підвищити рівень видовищності.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

60-й гостьовий матч Колоса в УПЛ.

Домашня безпрограшна серія Вересу триває в Чемпіонаті 3 гри: перемога та 2 нічиї.

Безгольовий серіал Колосу продовжується в УПЛ 235 хвилин.

Дебют Олега Шандрука в статусі головного тренера клубу УПЛ, де він раніше в статусі гравця Арсенала, Чорноморця, Волині та Севастополя провів 139 ігор (3 голи).

35-й гол в УПЛ може забити Андрій Тотовицький, 20-й — Павло Оріховський (обидва — Колос).

Колос у поточному Чемпіонаті в гостях більше одного гола за матч ще не пропускав.

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