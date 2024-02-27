Володимир Носов висловився про бізнесову модель харківського клубу.
Володимир Носов, ФК Металіст 1925
27 лютого 2024, 20:15
Президент харківського Металіста 1925 Володимир Носов дав перше інтерв'ю для клубної преси, під час якої розповів про свої плани на майбутній розвиток клубу та бачення його бізнесової моделі в реаліях українського футболу.
"Я не прихильник стратегії Реала, який купував всіх найпотужніших і найдорожчих гравців. Ми можемо знайти інвестиції та залучити велику кількість партнерів, але чи принесе це результат? Думаю, що ні. На мою думку, результат залежить від праці команди безпосередньо. Особисто я велику увагу приділяю розвитку молодих футболістів та створенню комфортних умов для співпраці.
У нас є дві ключові ідеї: перше — розвивати молодь в Україні, запалювати нові зірки, і друге — робити так, щоб вони хотіли залишатися в нашій країні. Для мене цілком логічно, що необхідно підтримувати та інвестувати в українську молодь. Ми маємо це робити, для того, щоб у нас зʼявилися нові Лунін, Шевченко, Ребров. Наприклад, зараз ми плануємо ряд цікавих проєктів з ФК Барселоною, зокрема для дітей в Україні.
Багато чув інформації на тему того, що футбол є збитковою справою. Давайте, спершу подивимось, хто в Україні після відновлення Незалежності започаткував клуби? Це були люди, які робили це без бізнесової ідеї. З повагою до всіх, але це — факт. Здебільшого футбол в незалежній Україні розвивався як забавка. Моя ж першочергова ідея полягає в тому, що ми будуємо бізнес.
У нас є модель, є стратегія, є плани. Адже ми можемо залучити в Металіст 1925 іноземних інвесторів лише за умови, що у нас буде бізнесова складова. І прикладом для спільного орієнтиру є історія клубу Аякс, котрий пройшов неймовірний шлях.
В наших планах побудувати робочу бізнесову модель, яка буде не лише не збитковою справою, а яка почне приносити гроші. І це реально. Мені лише 34 роки. У мене є жага, натхнення, сила для того, щоб закласти потужний фундамент для Металіста 1925, щоб він зміг трансформуватись в дійсно щось величне. Я вірю, що все вийде", — цитує слова Володимира Носова офіційний сайт Металіста 1925.
Нагадаємо, що свій наступний матч в рамках УПЛ Металіст 1925 проведе проти закарпатського Минаю. Зустріч відбудеться 2 березня о 13:00.