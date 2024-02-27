Україна

Володимир Носов висловився про бізнесову модель харківського клубу.

Президент харківського Металіста 1925 Володимир Носов дав перше інтерв'ю для клубної преси, під час якої розповів про свої плани на майбутній розвиток клубу та бачення його бізнесової моделі в реаліях українського футболу.

"Я не прихильник стратегії Реала, який купував всіх найпотужніших і найдорожчих гравців. Ми можемо знайти інвестиції та залучити велику кількість партнерів, але чи принесе це результат? Думаю, що ні. На мою думку, результат залежить від праці команди безпосередньо. Особисто я велику увагу приділяю розвитку молодих футболістів та створенню комфортних умов для співпраці.



У нас є дві ключові ідеї: перше — розвивати молодь в Україні, запалювати нові зірки, і друге — робити так, щоб вони хотіли залишатися в нашій країні. Для мене цілком логічно, що необхідно підтримувати та інвестувати в українську молодь. Ми маємо це робити, для того, щоб у нас зʼявилися нові Лунін, Шевченко, Ребров. Наприклад, зараз ми плануємо ряд цікавих проєктів з ФК Барселоною, зокрема для дітей в Україні.

Багато чув інформації на тему того, що футбол є збитковою справою. Давайте, спершу подивимось, хто в Україні після відновлення Незалежності започаткував клуби? Це були люди, які робили це без бізнесової ідеї. З повагою до всіх, але це — факт. Здебільшого футбол в незалежній Україні розвивався як забавка. Моя ж першочергова ідея полягає в тому, що ми будуємо бізнес.



У нас є модель, є стратегія, є плани. Адже ми можемо залучити в Металіст 1925 іноземних інвесторів лише за умови, що у нас буде бізнесова складова. І прикладом для спільного орієнтиру є історія клубу Аякс, котрий пройшов неймовірний шлях.



В наших планах побудувати робочу бізнесову модель, яка буде не лише не збитковою справою, а яка почне приносити гроші. І це реально. Мені лише 34 роки. У мене є жага, натхнення, сила для того, щоб закласти потужний фундамент для Металіста 1925, щоб він зміг трансформуватись в дійсно щось величне. Я вірю, що все вийде", — цитує слова Володимира Носова офіційний сайт Металіста 1925.

Нагадаємо, що свій наступний матч в рамках УПЛ Металіст 1925 проведе проти закарпатського Минаю. Зустріч відбудеться 2 березня о 13:00.