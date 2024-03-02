Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку дев'ятнадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 2 березня та розпочнеться о 13:00.

У рамках 19-го туру української Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Минаєм та Металiстом 1925, яке пройде на домашньому стадіоні закарпатської команди.

МИНАЙ — МЕТАЛIСТ 1925

СУБОТА, 2 БЕРЕЗНЯ, 13:00. МИНАЙ АРЕНА, С. МИНАЙ. ТРАНСЛЯЦIЯ НА УПЛ.TV

Грають шістнадцята та тринадцята команда ліги. Здавалося б, що тут може бути цікавого?

Але Металіст 1925 зробив досить багато, щоб стати набагато цікавіше. Гармаш посилив команду в міжсезоння і тут же забив – до того ж не комусь, а київському Динамо. Це вже гучний заголовок, але за ним, щиро кажучи, мало що стоїть.

Команда дуже багато, по-перше, дозволила, а по-друге, отримала на полі гранда. 2:4 більш-менш маскують відвертий провал у грі з Динамо, яке навіть із категорії кризових команд рано виносити. Гармаш добре (можливо, краще за всiх у цій лізі) знає багатьох із цього складу Динамо, він зміг намацати слабке місце та разок забити – але загалом, харківський клуб не мав жодного шансу.

Пропасть у класі непорівнянна? Ну, Минай у минулому турі показав, що можна досягати успіху і проти суперника, якому поступаєшся на рівні кілька класів. Команда з українсько-словацької гранції може бути всерйоз засмучена нічиєю на полі Дніпра-1, бо ще й пенальті не забила! І це команда зі збірниками у складі, а не Металіст 1925, у якого ще й Борячука з Ткачуком не буде через дискваліфікації.

Матч має всерйоз перевірити на міцність Металіст 1925, показати його справжню якість. Якщо харків'янам вдасться переграти Минай, вони підтвердять свої амбіції. Якщо ж ні... Повторюся, грають шістнадцята та тринадцята команда ліги, Металіст 1925 ще й близько собі не гарантував участі в УПЛ на наступний сезон.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ЦІКАВІ ФАКТИ ВІД УПЛ

Минай може здобути 10-ту домашню перемогу в УПЛ або загалом 30-й раз зіграти внічию.

Безвиграшна серія Миная в Чемпіонаті триває 16 ігор: 7 нічиїх та 9 поразок.

Пропускна клубна рекордна серія Металіста 1925 в Чемпіонаті триває 11 ігор – 27 голів.

Програшний клубний рекордний серіал Металіста 1925 в УПЛ триває 6 ігор.

Безгольова домашня серія Миная в УПЛ триває 378 хвилин.

10-й гол в УПЛ може забити Владислав Вакула (Минай), Максим Імереков (Металіст 1925).

Віктор Скрипник біля керма різних клубів УПЛ може зазнати 50-ї поразки у всіх турнірах.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ ПОТОЧНА ФОРМА