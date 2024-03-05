Україна

Українки протистоятимуть збірним Уельсу, Хорватії та Косова.

Кваліфікація чемпіонату Європи-2025 серед жінок у новому форматі триватиме з квітня до грудня поточного року й вирішуватиме, які 15 команд приєднаються до господарки, Швейцарії.

Сьогодні, 5 березня у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування для ліг А, В і С. Остаточне розташування команд у лігах визначилося після стикових матчів Ліги націй-23/2024, які відбулися в лютому. Нагадаємо, збірна України змагалася в плей-оф із Болгарією. Синьо-жовті двічі обіграли суперниць (4:0, 3:0) і подовжили прописку в дивізіоні В.

Згідно з рейтингом у жіночій Лізі націй українки під час жеребкування перебували в третьому кошику. Підопічні Володимира Пятенка потрапили до групи В4, де протистоятимуть збірним Уельсу, Хорватії та Косова.

Ліга В

Група В1: Швейцарія, Угорщина, Туреччина, Азербайджан.

Група В2: Шотландія, Сербія, Словаччина, Ізраїль.

Група В3: Португалія, Боснія і Герцеговина, Північна Ірландія, Мальта.

Група В4: Уельс, Хорватія, Україна, Косово.

Розподіл путівок на Євро-2025 відбуватиметься за підсумками наступного лігового циклу. Команди виступлять у групах по чотири або три команди (Ліга С). До фінального турніру відразу потраплять вісім найкращих команд у Лізі A (перші й другі місця). Там вони складуть компанію країні-організатору, Швейцарії.