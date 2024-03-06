Україна

Аргентинський хавбек продовжить кар'єру в Одесі.

Чорноморець офіційно оголосив про підписання атакуючого півзахисника Фабрісіо Альваренги, який відомий в Україні за виступами за львівський Рух та донецький Олімпік.

28-річний аргентинець приєднався до табору "моряків" на правах вільного агента та підписав контракт, термін дії якого на офіційному рівні не розголошується.

За інформацією порталу Transfermarkt, угода між Альваренгою та одеситами розрахована до літа 2025 року.

"Аргентинські гравці залишили яскравий слід в історії Чорноморця. Сподіваємось, Фабрісіо Альваренга докладе зусиль, щоб стати важливим виконавцем моряків! ¡Buena suerte amigo!" — сказано в заяві "моряків".

Нагадаємо, що за свій минулий клуб, львівський Рух, Фабрісіо Альваренга провів 32 матчі, в яких забив один гол та заробив шість попереджень. Всього в рамках УПЛ на рахунку аргентинця 43 поєдинки та два забитих м'ячі.