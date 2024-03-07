Україна

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков висловився перед матчем з Колосом в УПЛ.

У 20-му турі УПЛ Шахтар прийматиме Колос на Арені Львів. Півзахисник "гірників" Георгій Судаков вважає, що команді варто поліпшувати реалізацію в матчі з Колосом.

"З Колосом кожен матч для нас дуже важкий. Я не пам'ятаю жодного, який дався нам легко.

В Колосі грають дуже якісні футболісти, в них 30+, напевно, команда, вже з досвідом, дуже хороша оборона, вони дуже мало пропускають.

Фесюн там 10 ігор на нуль зіграв, проти них завжди складно грати, в першу чергу треба працювати над атакою", — сказав Судаков в інтерв'ю ютуб-каналу "гірників"..

Шахтар зустрінеться з Колосом 8 березня, початок матчу — о 18:00.