Металіст 1925 та ЛНЗ продовжуватимуть програму 20-го туру української Прем’єр-ліги матчем на стадіоні "Лiвий Берег".

Матч, який має показати, чи є за сучасним Металістом 1925 щось, окрім гучних та пафосних слів.

Поки власник клубу говорить про Лігу чемпіонів (!!!), харків'яни програють уже сім матчів поспіль. Ігри з Динамо та Минаєм, двома командами з полюсів таблиці, продемонстрували дуже великі проблеми із обороною команди. А оборону нове керівництво зміцнити не здогадалося, вклавшись у Гармаша, Юрченка та Скрипника. Кожен із цих трансферів – це гучний заголовок, коли Гармаш ще й забиває Динамо – це просто мільйон кліків, але гра оборони поки що перекреслює все.

Проблем команді додає і на диво серйозна конкуренція цього сезону. Дивним чином саме у воєнний час УПЛ втратила “ходячих мерців”: команди, які дограють сезон в очікуванні розформування. Про це й мови не йде, той же Минай з останнього місця явно житиме незалежно від ліги, в якій розпочне наступний сезон. А у боротьбі за вихід із зони перехідних матчів у харків'ян дуже сильні конкуренти: Зоря, Олександрія.

Настав час підтверджувати амбіції, що ще сказати. ЛНЗ на папері нічим не сильніший за “двадцять п'ятих”, але в таблиці він випереджає їх уже на вісім очок. Якщо їх сьогодні не перемогти, обійти їх буде майже неможливо, а це означає, що і з зони перехідних матчів вибратися буде практично нереально. А ситуацію ускладнює відсутність Ростислава Русина та Євгена Ткачука: плеймейкер та захисники дискваліфіковані через перебір жовтих карток.

Не таким планував старт свого футбольного проекту пан Носов, явно не таким.